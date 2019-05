EUROPEE: ACERBO, ''CANDIDATI SALVINI TRADITORI ABRUZZO, CUCULLO E SOSPIRI NON LO AVREBBERO FATTO''

Pubblicazione: 04 maggio 2019 alle ore 13:07

PESCARA - "Il partito di Salvini è registrato come Lega per l'indipendenza della Padania e con la riforma dell'autonomia continua a perseguire la secessione. Per questo i tanti esponenti locali della Lega e, in particolare, quelli che in Abruzzo dal centrodestra stanno migrando nella Lega sono traditori del nostro territorio".

Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, questa mattina a Pescara, nel corso della presentazione della candidatura di Viola Arcuri, operatrice psichiatrica della Asl di Pescara, nella lista "La Sinistra" alle prossime elezioni europee.

"Sono sicuro - ha aggiunto Acerbo - che personaggi come Nicola Cucullo e Nino Sospiri non lo avrebbero mai fatto".