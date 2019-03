EUROPARLAMENTARIE MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO I DIECI ABRUZZESI CHE HANNO PASSATO IL PRIMO TURNO

Pubblicazione: 31 marzo 2019 alle ore 18:41

PESCARA - L'ex consigliere regionale Gianluca Ranieri, 43enne di Avezzano. Il collaboratore politico in Regione Massimo De Maio, 50enne di Tagliacozzo, già consigliere comunale Carlo Di Federico, 37 anni, di Miglianico. Pierluigi Filipponi, 42 anni, già consigliere comunale di Mosciano Sant'Angelo.

Sono solo quattro, i più noti alle cronache politiche, dei 10 degli aspiranti candidati alle europee di maggio sui 60 in Abruzzo, che hanno passato il primo turno delle parlamentarie del Movimento 5 Stelle, votati sulla piattaforma Rousseau, ieri fino alle 22 Oltre 2.600 i profili inseriti nella piattaforma Rousseau, in Italia. L'elenco è riportato sul Blog delle Stelle, ma non esplicita le preferenze ricevute dai singoli candidati, fatta eccezione per quelli perdenti. Questo per non influenzare il voto. Tutte le preferenze ricevute verranno comunque rese pubbliche dopo il secondo turno, e sono state depositate intanto da un notaio.

In provincia dell'Aquila sono passati come detto Ranieri, e De Maio.

In provincia di Chieti, Ivan Zulli, 40 anni, Guardiagrele, Antonio Scipione, 50 anni, Chieti, Carlo Di Federico, e Luca Amicone 39 anni, Chieti.

In provincia di Teramo il citato Pierluigi Filipponi.

In provincia di Pescara Valeria Di Nino, 30 anni, di Penne, Romeo Dionisio Caputo, 52 anni, di Montesilvano e Ubaldo Nappi 59 anni, di Pescara.

Ora i 10 abruzzesi dovranno competere tra loro, ed entrerà nella lista il primo arrivato. Poi però per poter staccare un biglietto per Bruxelles, il candidato abruzzese se la dovrà vedere con altri 16 competitor di altre regioni molto più popolose, e con bacini di voti ben più ampi.

Un’altra votazione dovrebbe poi riguardare i candidati agli uninominali scelti dal capo politico Luigi Di Maio.