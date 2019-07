LA FREDDA ESTATE IN PROVINCIA DELL'AQUILA: SU ALTOPIANI SOTTO I ZERO GRADI

Pubblicazione: 17 luglio 2019 alle ore 11:59

L'AQUILA - Nelle montangne dell'entroterra aquilano, l'estate è relativa: praticamente ovunque nella notte si sono registrate temperatture sotto i 10 gradi, e nelgi altopiani oltre i 1400 metri, si è arrivati addirittura stto lo zero. Il record a Roccaraso, con -3°, a seguire Campo Felice e Piani di pezza con -1,2°, ma anche a L'Aquila non si scherza, con 9,8°.

Commenta il sito meteo Abruzzo: "Cielo sereno, aria secca, assenza di vento: questa la semplice ricetta per avere temperature minime fresche, se non fredde, sul nostro territorio! Le conche interne, specie nell'Aquilano, hanno sperimentato una notte con temperature basse se rapportate con il periodo dell'anno in cui ci troviamo: il cuore dell'estate, ovvero tecnicamente quei giorni, tra la metà di luglio e la metà di agosto,che dovrebbero essere i più caldi dell'anno. Non stiamo parlando di record o di chissà quale anomalia, chi ci segue da anni, o semplicemente conosce a fondo l'Abruzzo interno, sa che anche in estate non è affatto raro sperimentare nottate come quella appena trascorsa".

LE TEMPERATURE

Roccaraso Aremogna (1.420 metri sul livello del mare): -3,0 °C

Campo Felice (1.545): -1,2 °C

Piani di Pezza (1.450): -1,2 °C

Marsia (1.410): -0.6 °C

Pescasseroli Vallechiara (1190) +0.3 °C

Capitignano (863): +5,5 °C

Pizzoli Cermone (679): +5,9 °C

Grotte di Stiffe (557): +6,2 °C

Scoppito (720): +6.3 °C

Cavalletto d'Ocre (625): +8.4 °C

L'Aquila Fontana Luminosa (735): +9.8 °C