ESPERIMENTO DTT A MANOPPELLO, L'ABRUZZO SECONDO

ALLE SELEZIONI; D'ALFONSO, ''VALUTEREMO IL RIESAME''

Pubblicazione: 04 aprile 2018 alle ore 19:27

PESCARA - "Valuteremo i punteggi per un eventuale riesame": così il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, in merito all'esito della selezione per il sito in cui svolgere l'esperimento Dtt (Divertor Tokamak Test), per il quale correva anche l'Abruzzo con l'Interporto di Manoppello (Pescara), terzo con 208,06 dopo il centro Enea di Frascati (Roma) primo con 213,49 punti, e della Cittadella della Ricerca di Brindisi arrivato secondo con 209,50 punti.

In particolare, secondo quanto sottolineato dalla Regione Abruzzo in una nota, il terzo posto è stato determinato dal punteggio di zero punti per la fibra ottica quando invece, fa notare la Regione è presente un condotto dati a circa 300 metri dal sito proposto.

Dato, rileva la Regione Abruzzo, che avrebbe fatto guadagnare i 10 punti utili per superare Frascati.

"Prendo atto del fatto - commenta D'Alfonso - che una selezione dell'Enea è stata vinta da una struttura situata nel cuore dell'Enea. Valuteremo l'assegnazione dei punteggi, per un eventuale riesame previsto dall'ordinamento".