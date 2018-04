EROSIONE COSTE ABRUZZO: AVVIO GARA PER RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE

Pubblicazione: 26 aprile 2018 alle ore 13:24

PESCARA - Nella mattinata di oggi è stata firmata la convenzione fra la Regione Abruzzo e i Comuni costieri interessati per l’avvio delle gara per l’effettuazione di interventi di ripascimento delle spiagge erose di Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto, Pineto, Silvi Marina (Teramo) Francavilla al Mare e Casalbordino (Chieti).

Lo rende noto Il presidente dell'Associazione regionale stabilimenti balnerari (Sib) e Confcommercio Abruzzo, Riccardo Padovano.

"Ringraziamo la Regione Abruzzo che ha lavorato alacremente per arrivare in tempi brevi alla firma della convenzione odierna che consente di avviare da subito i bandi di gara per l’assegnazione dei lavori di ripascimento nei comuni interessati2, è stato il commento di Padovano.

"Si tratta di un passaggio fondamentale in quanto sarà possibile completare gli interventi di riporto di sabbia nei tratti erosi della costa abruzzese entro la fine di maggio e quindi in tempo per affrontare la stagione estiva in condizioni dignitose anche laddove l’erosione costiera ha ridotto la profondità dell’arenile", ha aggiunto.

"I bandi di gara saranno da subito avviati dai Comuni interessati, l’unico intervento che sarà gestito direttamente dalla Regione Abruzzo è quello su Francavilla al Mare, zona nord, in considerazione dell’entità dello stesso che prevede uno stanziamento di 185 mila euro per circa 15 mila metri cubi di arenile", ha spiegato.

"Nel caso di Francavilla al Mare sono inoltre previsti altri due interventi nella zona centro e nella zona sud che saranno gestiti direttamente dal Comune con arenile proveniente dal Porto Turistico di Pescara", ha concluso Padovano.