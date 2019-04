ENTI LOCALI: REGIONE ABRUZZO ASSEGNA 18 MILIONI DI TRASFERIMENTI STATALI

Pubblicazione: 08 aprile 2019 alle ore 17:19

PESCARA - La Giunta ragionale assegnerà ai dipartimenti, affinché siano destinati al territorio abruzzese, 18.546.121,83 euro di trasferimenti statali.

Lo rende noto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio a seguito dell'approvazione di un pacchetto di delibere, su proposta dell'assessore al Bilancio, Guido Quintino Liris, di grande utilità per la comunità abruzzese in quanto convoglia agli Enti locali risorse in settori cruciali dell'economia e della tutela delle fragilità.

Tra le voci più significative finanziate si ricordano l'assistenza scolastica agli alunni disabili delle scuole medie superiori, l'assistenza ai non vedenti e non udenti, riserve premiali agli asili nido, eventi sportivi, itinerari turistici, l'adeguamento e messa in sicurezza della superstrada del Liri, il sostegno all'associazionismo comunale, iniziative in materia di rischio idrogeologico, interventi per la gestione e la qualità delle acque, interventi di mitigazione del rischio alluvione.