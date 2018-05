ENRICO CERULLI IRELLI NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO COLLINE TERAMANE

Pubblicazione: 18 maggio 2018 alle ore 09:31

TERAMO - Cambio al vertice al Consorzio di Tutela vini Colline Teramane: Enrico Cerulli Irelli è il nuovo prresidente, che prende il posto di Alessandro Nicodemi.

“Esiste un tempo per restare ed arriva un tempo per lasciare nella ferma e personale convinzione che sia necessario non rimanere legati ad un ruolo troppo a lungo perché il livello di motivazione, idee e spesso tensioni, con il passare del tempo tendono a scemare - prosegue - Naturalmente continuerò a partecipare e a darmi da fare per Colline Teramane”, ha dichiarato in una nota Nicodemi, che ha voluto fare anche i suoi auguri al nuovo eletto “per questa nuova avventura che implica impegno, spesso difficoltà da affrontare, ma anche tante soddisfazioni”.

“Ho accettato con entusiasmo e gratitudine questa nominanel solco della continuità con Alessandro e gli altri - ha commentato il nuovo presidente, Enrico Cerulli Irelli - l’obiettivo è di proseguire in un percorso di crescita del nostro Consorzio e dell’intera Regione”.

L'inaugurazione della nuova sede di Montepagano a Roseto degli Abruzzi (Teramo) ci sarà il giorno 31 maggio alle ore 17, per l'occasione si terrà anche un confronto sul settore vinicolo e sui cambiamenti in atto. Si festeggerà poi la nuova sede e più in generale la volontà, tra tutti i consorziati, di condividere un percorso di affermazione del Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Docg.