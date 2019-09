EMERGENZA RIFIUTI ROMA: RAGGI, ''ABRUZZO E MARCHE FORMALIZZINO ATTI TRASFERIMENTO NEI LORO IMPIANTI''

Pubblicazione: 07 settembre 2019 alle ore 16:31

ROMA - "Auspico che Abruzzo e Marche - che torno a ringraziare per la disponibilità offerta in un'ottica di collaborazione nazionale tra le istituzioni volta a garantire l'utilizzo dell'impiantistica esistente - possano al più presto formalizzare gli atti per il trasferimento dei rifiuti negli impianti di trattamento presenti nel loro territorio".

Così su fb il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un post sulla questione dei rifiuti.

Le parole del primo cittadino della capitale si riferiscono alla richiesta di trasporto dei rifiuti nelle due regioni alla luce dell'emergenza romana delle ultime settimane ancora non rientrata.