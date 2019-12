EMERGENZA IDRICA VASTESE: PD, ''REGIONE SI ATTIVI''

Pubblicazione: 29 dicembre 2019 alle ore 19:36

VASTO - "Sulla grave emergenza idrica che ha colpito l’intero Vastese - a Vasto la situazione purtroppo non è ancora tornata alla normalità -, gli esponenti del centrodestra sono arrivati all’assurdo! Scrivono e inviano comunicati stampa a destra e a manca chiedendo a gran voce le dimissioni del presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, quando l’unica cosa che dovrebbero fare è chiedere le dimissioni della Giunta regionale di centrodestra visto che in un anno alla guida dell’Abruzzo nulla ha fatto in merito a questo grave problema (e non solo)".

A scriverlo, in una nota, il segretario del Pd Provinciale di Chieti, Gianni Cordisco, a nome dei segretari e degli amministratori del Vastese.

"Ricordiamo agli esponenti del centrodestra - continua - che la Sasi è il gestore della rete idrica e che il controllo è invece della Regione. Ricordiamo loro inoltre - e per informare nel vero i cittadini - che la precedente Giunta regionale a guida centrosinistra aveva stanziato un miliardo di euro per sopperire e sostentare queste gravi emergenze idriche e che invece l’attuale Giunta regionale a guida Marsilio in questi mesi ha solo stanziato poche migliaia di euro che a nulla servono se non a sperperare soldi pubblici senza risolvere o tamponare in alcunché il problema. Basti guardare le sole ultime 70 ore. I cittadini vastesi sono, giustamente, esasperati".

"Siamo tutti consci e consapevoli che la rete idrica necessita di un serio e risolutivo ammodernamento che risolva alla base questo annoso problema e che per far ciò occorrono milioni e milioni di euro - osserva Cordisco - Cifre di certo non irrisorie, ma non impossibili da reperire. Bastano volontà e impegno. Ma con una Regione assente e silente, con un Presidente e una maggioranza di centrodestra che pensano solo ad approvare Leggi-mancia a favore di alcuni Comuni e a discapito di altri senza alcun criterio, la questione non può certo che peggiorare, come purtroppo sta accadendo".

"Che la Sasi dal canto suo stia facendo tutto il possibile per limitare e ridurre il problema, è sotto gli occhi di tutti. Dalla vigilia di Natale fino ad oggi gli operai, con il presidente Basterebbe a seguito, stanno lavorando incessantemente per rispristinare quanto prima la situazione. La Regione invece cosa sta facendo? Gli esponenti del centrodestra che tanto scrivono, attaccano e puntano il dito contro gli altri, cosa stanno facendo? Nulla!".

"Invitiamo pertanto gli stessi di finirla ad incolpare la Sasi e il centrosinistra, e li invitiamo inoltre ad adoperarsi nell'immediato sollecitando i loro rappresentanti regionali a ri-prendere in mano la situazione, visto che oramai ne hanno perse addirittura le redini. E se non ne sono capaci, è bene che vadano a casa...subito! L'acqua è un bene primario. La strumentalizzazione politica è deleteria e non risove il problema!", conclude la nota.