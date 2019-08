EMERGENZA CINGHIALI IN ABRUZZO: IMPRUDENTE, ''TUTTI SI ADOPERINO AL MASSIMO. SIAMO IN GUERRA''

Pubblicazione: 24 agosto 2019 alle ore 19:15

L'AQUILA - “Anche la Valle Peligna, come la gran parte della regione soffre l’emergenza cinghiali. Quello degli ungulati è un problema comune a tutto il territorio nazionale e regionale e anche i cittadini e gli agricoltori sono costretti a fronteggiare ogni giorno la devastazione che i cinghiali ed altri animali causano ovunque con il loro passaggio”.

È quanto si legge in una nota del vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente (Lega).

“In questi giorni - continua Imprudente - ho voluto incontrare ed essere accanto agli agricoltori della Valle Peligna e del resto d’Abruzzo, andando direttamente nei campi e verificando di persona la devastazione alle colture dovute alle incursioni degli animali. L’unica possibilità che abbiamo per contrastare questa emergenza - spiega il vice presidente della Regione con delega all'Agricoltura - è quella di affrontare tutti insieme e con il massimo dello sforzo il problema, ognuno per le proprie competenze: la Regione, gli Ambiti Territoriali di Caccia, la Polizia Provinciale, il sistema dei Parchi e delle Riserve regionali, i cacciatori e gli ambientalisti. Si è “in guerra” e si devono mettere in campo tutte le azioni che la normativa consente per affrontare l'emergenza. Andremo nei prossimi mesi a riformare radicalmente la modalità di messa in campo delle azioni da intraprendere. Ora però c'è da stringere i denti ed agire, la pubblica incolumità e la sopravvivenza del mondo Agricolo sono le priorità”.