ELEZIONI TERAMO: ENERGIE PER L'ITALIA A SOSTEGNO DI GIANDONATO MORRA

Pubblicazione: 16 maggio 2018 alle ore 16:51

TERAMO - Energie per l’Italia-Abruzzo, il movimento di Stefano Parisi, esprime in una nota piena soddisfazione per l’inserimento di due propri candidati nella lista di Forza Italia per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Teramo, dando pieno appoggio alla candidatura a sindaco di Giandonato Morra, "persona di notevole competenza amministrativa e di grande valore umano".

"In ordine alla situazione nazionale, l’opinione di Energie per l’Italia è che Forza Italia faccia bene a non partecipare al governo con i grillini che rappresentano istanze populiste e demagogiche che danneggeranno l’Italia", dice il coordinatore regionale Paolo Arquilla.

"Spesa pubblica, giustizialismo, zero investimenti, patrimoniale e reddito a chi non lavora".

"Tutti gli uomini liberi e forti, in questo momento drammatico che il nostro paese sta attraversando, hanno il dovere di riorganizzare una rappresentanza politica razionale, riformista, liberale e popolare".

"Bisogna aprire una discussione sulla visione che abbiamo del nostro paese, parlando di investimenti, lavoro, di come creare benessere e ricchezza scommettendo sullo sviluppo economico, concentrandosi sul sud per il rilancio del Mezzoggiorno".

"Bisogna impegnarsi nella ricostruzione di un paese che valga qualcosa in Europa, perché dalla Ue e dall’euro non si torna indietro, per fare in modo che l’ Italia torni ad essere grande", conclude Arquilla.