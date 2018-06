ELEZIONI TERAMO: ZELLI (AZIONE POLITICA), ''HANNO PERSO I VECCHI PERSONALISMI''

Pubblicazione: 25 giugno 2018 alle ore 17:59

TERAMO – "L’esito del ballottaggio a Teramo ha confermato quel che da sempre affermiamo: le civiche sono quelle che fanno pendere l’ago della bilancia, sono decisive”. A dichiararlo è Gianluca Zelli, coordinatore regionale di Azione Politica che, nel corso delle amministrative a Teramo, ha sostenuto con una propria lista il candidato sindaco Mauro Di Dalmazio.

"Abbiamo provato in tutti i modi a costruire la collaborazione con il preciso intento di rinnovare il metodo sui programmi, nell’interesse dei cittadini – continua Zelli -. L’applicazione del nostro modo nuovo di intendere la politica, a servizio e in ascolto della collettività, ci è stata impedita. La causa principale sono stati i personalismi di alcuni che non hanno saputo cogliere l’opportunità del cambiamento".

"Anche nella fase di ballottaggio - aggiunge Zelli - abbiamo speso le nostre energie per ritrovare una convergenza su un progetto condiviso per Teramo, sostenuti dall’unico partito che aveva intuito la necessità di lavorare sulla coesione, ovvero la Lega. Per la seconda volta ci è stata chiusa la porta in faccia. Ci dispiace per Giandonato Morra: poteva essere il candidato ideale, ma è stato soffocato da antichi egoismi”.

E commentando i risultati di Silvi, Zelli aggiunge "siamo profondamente soddisfatti per il risultato conseguito a Silvi, dove il sindaco Andrea Scordella, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, appoggiato anche da noi e sostenuto dal centrodestra unito, ha vinto in maniera netta".

"Sicché, l’accaduto postula un fatto inequivocabile, valido anche in un quadro più ampio, regionale: chi lavora secondo vecchie logiche e personalismi è destinato a perdere sistematicamente, chi unisce le proprie energie guadagna il sostegno dei cittadini.

Se è vero che per ripartire bisogna toccare il fondo, adesso siamo pronti – conclude il leader di AzP -. Ripartiamo, insieme, e vinciamo".