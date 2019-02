ELEZIONI SARDEGNA: SMERIGLIO, ''ZEDDA E LEGNINI MODELLI DI COALIZIONE APERTA''

Pubblicazione: 25 febbraio 2019 alle ore 18:16

ROMA - "Il risultato di Massimo Zedda conferma quanto emerso dal voto per Legnini in Abruzzo: per essere competitivi ed ottenere risultati importanti occorre puntare sul campo largo dei progressisti, costruire una coalizione plurale e proporre un candidato limpido e credibile, radicato sul suo territorio".

È quanto afferma il coordinatore di Piazza Grande di Nicola Zingaretti, Massimiliano Smeriglio che commenta i primi risultati delle elezioni regionali in Sardegna.

"Pur prendendo atto della vittoria della destra e del pesante ridimensionamento del M5S, stritolato dall'abbraccio mortale della Lega a livello nazionale - aggiunge -, emerge un segnale di speranza ed un modello su cui lavorare per il futuro. Il campo democratico ha la possibilità di uscire dall'angolo in cui si è relegato in quest'ultimo anno. A Massimo tutto il mio affetto e il ringraziamento per aver rappresentato al meglio la sua terra".