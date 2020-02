ELEZIONI: SALVINI A CHIETI PER DI STEFANO SINDACO, D'ERAMO, ''LEGAME SOLIDO''

Pubblicazione: 19 febbraio 2020 alle ore 18:27

CHIETI - Il leader della Lega, Matteo Salvini domani a Chieti per una conferenza stampa prevista alle 13.30 presso la sala consiliare della Provincia in Corso Marrucino, 97 alla presenza dell'onorevole Luigi D'Eramo e del candidato sindaco Fabrizio Di Stefano.

"Torna in Abruzzo, a Chieti, il nostro segretario Matteo Salvini - afferma in una nota stampa il deputato e coordinatore regionale della Lega Luigi D’Eramo - Come annunciato poche settimane fa, Salvini aveva promesso all’Abruzzo una presenza costante per rinnovare il legame solido con i militanti e con i Comuni che si apprestano a tornare al voto in primavera".

"Domani sarà l’occasione per fare il punto in vista delle elezioni amministrative che vedranno protagonista la Lega".