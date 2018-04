ELEZIONI RSU PUBBLICO IMPIEGO: CGIL, ''CONFERMATA FIDUCIA ALLA NOSTRA SIGLA''

Pubblicazione: 21 aprile 2018 alle ore 14:47

L'AQUILA - "Per un quadro definito occorrerà aspettare lunedì, ma alcuni dati, ancora in corso di elaborazione, delineano chiare indicazioni".

Così i segretari della Cgil Abruzzo e della Fp-Cgil Abruzzo, Sandro Del Fattore e Paola Puglielli, commentano l’esito delle elezioni per le Rsu nel pubblico impiego:

"Prima di tutto emerge la grande partecipazione al voto delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, con una affluenza che si attesta intorno all’80 per cento del totale. Il secondo dato che si delinea nettamente e ci dà soddisfazione è la fiducia rivolta al sindacato confederale tutto, protagonista dei recenti rinnovi contrattuali, rispetto alle sigle autonome e corporative, segnale di riconoscimento della rappresentanza generale e collettiva dei lavoratori”.

"La Cgil - sottolineano - irrobustisce i dati delle precedenti elezioni, si afferma per esempio nella sanità teramana, dove tra Asl e Istituto zooprofilattico diventa primo sindacato, primeggia all’Arta Abruzzo e cresce nelle Asl di Chieti e L’Aquila. Si delinea un incremento in tutto il comparto delle autonomie locali, dove il sindacato si afferma anche in enti che hanno subito riforme difficili, come ad esempio la Camera di commercio di Chieti-Pescara, dopo la recente fusione".

"Segno che la presenza accanto ai lavoratori in una fase difficile della riorganizzazione ha pagato. Grande successo per esempio, nei Comuni di Giulianova e Spoltore, alla Provincia dell’Aquila, a Vasto, Lanciano, al Consiglio regionale. Anche nel comparto delle funzioni centrali, che è stato oggetto di molte riorganizzazioni, la Cgil ottiene buoni risultati, è prima nei Parchi nazionali e riserve abruzzesi, al Provveditorato delle opere pubbliche, alle Prefetture di Pescara e L’Aquila, al Tribunale di Teramo e di Pescara, al Tar Abruzzo e all’Arit", spiegano in una nota i sindacalisti.

"Ancora presto - osservano i due segretari - per tirare le somme, ma la Cgil dice subito grazie a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori per la fiducia dimostrata con il loro voto. Il ringraziamento va anche alle candidate e ai candidati che si sono impegnati con passione per affermare il diritto ad eleggere i rappresentanti nei luoghi di lavoro".

"La Cgil e la Fp Cgil sono impegnate da anni per il lavoro, per i diritti, per le pensioni, per i contratti, per le stabilizzazioni e le assunzioni e per la difesa dei beni pubblici, contro le esternalizzazioni e le privatizzazioni che indeboliscono il ruolo delle funzioni pubbliche. Molta strada c’è ancora da fare, per ripartire con la contrattazione e dare sostanza ai contenuti dei nuovi contratti: la percorreremo insieme", concludono Del Fattore e Puglielli.