SIGISMONDI E FOSCHI REPLICANO A MARTINO, ''LA TERNA DEI NOSTRI NOMI

L'ABBIAMO DATA NEI TEMPI, ATTENDIAMO CONVOCAZIONE DEL TAVOLO ROMANO'' ELEZIONI REGIONE: FDI IN TRINCEA ''CANDIDATO SPETTA NOI, FANTAPOLITICA RIVEDERE PATTO''

Pubblicazione: 25 ottobre 2018 alle ore 06:45

CHIETI - "Un’accelerata la chiedono tutti, ma credo vada chiesta a Roma, e i tempi romani sono i tempi romani…".

Replica con una battuta, Massimiliano Foschi, cardiochirurgo dell'ospedale di Chieti, uno dei tre nomi indicati da Fratelli d’Italia a candidato presidente della Regione Abruzzo della coalizione di centrodestra, alle afferamzioni rese a questa testata dal deputato abruzzese di Forza Italia, eletto nel collegio dell’Aquila, Antonio Martino, che ha invitato a stringere i tempi, "perché un ulteriore ritardo nella scelta del candidato presidente da parte di Fratelli d’Italia potrebbe essere dannoso per un progetto vincente in Abruzzo".

Replica a Martino anche il coordinatore regionale del partito Etelwaldo Sigismondi che ad AbruzzoWeb evidenzia che Fdi "ha fatto la sua parte in tempi congrui", indicando i nomi del citato Foschi, dell’ex assessore regionale Giandonato Morra, coordinatore regionale Fdi assieme a Sigismondi, e del senatore romano ma di origini abruzzesi Marco Marsilio.

Sia Sigismodi che Foschi bollano soprattutto come "fantapolitica" l’ipotesi che venga rimangiato l’accordo che vuole che in Abruzzo a scegliere il candidato sia Giorgia Meloni.

In attesa del tavolo di coalizione ancora da convocare a cu cui prenderanno parte Silvio Berlusconi e Matteo Salvini e Meloni.

Del resto sono insistenti le voci che vogliono un rimescolamento delle carte. E se ciò dovesse accadere, uno dei papabili candidati presidente potrebbe essere proprio Martino, che nell’intervista a questa testata non si è tirato affatto indietro, tenuto conto che il 42enne imprenditore originario di Torre dei Passeri (Pescara) nel giro di pochi mesi ha scalato il partito diventandone segretario regionale organizzativo e a Roma capogruppo della commissione Finanze e Tesoro.

Insomma Fdi cerca di evitare le polemiche in ore delicatissime, ma ovviamente difende con le unghie e con i denti le sue prerogative.

“Rimettere in discussione l'Abruzzo a Fratelli d'Italia? Credo sia una ipotesi rara”, taglia corto a tal proposito Foschi, che smentisce anche di aver incontrato già la Meloni, “in questo periodo sono impegnato nel mio delicato lavoro da cardiochirurgo”.

“Eventuali ritardi non dipendono da noi – aggiunge Sigismondi - , per quel che ci riguarda il lavoro è stato fatto nei tempi. Attendiamo con serenità il tavolo nazionale, dove portiamo tre nomi autorevolissimi, e la candidatura sarà frutto di una condivisione con gli alleati”.

Martino nell'intervista disegna l’identikit del governatore della coalizione che "deve avere visione, ambizione ed esperienze professionali importanti". Ad una lettura maliziosa di queste affermazioni si potrebbe dedurre che allora nessuno dei tre nomi già in campo di Fdi, rispecchia queste prerogative.

"Quelle di Martino - replica Sigismondi - sono valutazioni rispettabili ma sue personali. Nella nostra terna ci sono personalità autorevolissime. E’ una rosa di altissimo livello. Non abbiamo nulla da invidiare in termini di classe dirigente, ad altri partiti. Sono convinto che il centrodestra, con il nostro candidato vincerà senza problemi. Certo, il Movimento 5 stelle ha già deciso il suo candidato, Sara Marcozzi da tempo. Ma loro non hanno nessuna possibilità di vittoria, al massimo faranno una bella figura. Noi invece dobbiamo costruire una proposta di governo seria e credibile, e dunque non mi fossilizzerei troppo sulle tempistiche, ma sulla qualità dl lavoro che stiamo facendo".