ELEZIONI REGIONALI: VACCA (M5S), ''NON IMPORTA LEGA O FI, POSSIAMO GIOCARCELA''

Pubblicazione: 20 settembre 2018 alle ore 18:23

TERAMO - "Non cambia nulla se uno dei candidati avversari sarà della Lega o di Forza Italia, noi siamo convinti di potercela giocare perché abbiamo votato online il nostro candidato presidente che è Sara Marcozzi".

Così il sottosegretario ai Beni Culturali, l'onorevole Cinque Stelle, Gianluca Vacca, in merito alle elezioni in Abruzzo, a margine dell'incontro tenuto a Teramo con il sindaco, Gianguido D'Alberto, per fare il punto sulla Ricostruzione dei siti culturali e dei monumenti cittadini.

Parlando delle prossime regionali, in calendario il 10 febbraio prossimo, Vacca è tornato a criticare la scelta di votare ad anno nuovo, "fatto molto negativo perché paralizzerà la Regione per troppo tempo, dopo mesi e mesi di paralisi che non fa certo bene agli abruzzesi".

Quanto all'impegno del Movimento Cinque Stelle, Vacca ha sottolineato di avere "già una squadra di consiglieri regionali. Stiamo lavorando al programma, quindi il Movimento 5 Stelle - ha detto - è già pronto per le elezioni regionali".

Nessuna 'complicazione' nemmeno in caso di campagna elettorale contro gli alleati del Governo gialloverde?

"Stiamo sperimentando una nuova forma di governo fondata su un contratto, sono forze politiche differenti al governo del Paese, che hanno un accordo per questo molto trasparente, per quanto riguarda poi le elezioni locali ognuno si adegua come vuole".