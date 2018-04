ELEZIONI REGIONALI: SPUNTA COMMERCIALISTA MAROTTA,

E INTANTO NON VIENE RIELETTO NEL CDA DELLA BPER

Pubblicazione: 17 aprile 2018 alle ore 06:45

L'AQUILA - Corteggiato da centrodestra e centrosinistra pressoché ad ogni elezione, rispunta anche per la candidatura alla presidenza della Regione Abruzzo il nome del commercialista aquilano Roberto Marotta.

Ora l'ex gloria del pattinaggio nazionale ed internazionale, poi a lungo al vertice della federazione nazionale ed internazionale, il 70enne Marotta è accostato con una certa inistenza al centrodestra con una proposta di candidatura alla quale avrebbe dato il là il vuce coordinatore regionale di Forza Italia e vice sindaco dell'Aquila Guido Liris.

Ora sarebbe all'attenzione del coordinatore regionale azzurro e neo senatore, Nazario Pagano.

Del noto professionista, una sfilza di incarichi ricoperti in enti e società pubbliche come il Comune e la Gran Sasso Acqua e nelle istituzioni culturali ed economiche, dall’Università (consigliere d’amministrazione) all’Accademia delle Belle Arti (che presiede attualmente) fino alla Fondazione Carispaq, si era infatti parlato anche in vista delle elezioni comunali del giugno scorso nel capoluogo.

Ma intanto di Marotta, in questi ultimi giorni si è parlato per la mancata riconferma nel consiglio d'amministrazione della Bper, l'istituto bancario che ha rilevato la Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila.

Con questo epilogo L'Aquila perde la propria rappresentanza nell'ambito dell'importante gruppo bancario.

"Continuo a mantenere ottimi rapporti e quindi continuo a restare un punto di riferimento per tutte le esigenze che dovessero emergere sul territorio", ha spiegato Marotta, a lungo presidente della fondazione Carispaq che nel Cda Bper rappresentava l'Italia centro-meridionale, commentando la notizia al Messaggero.

In occasione dell'assemblea ordinaria, sabato a Modena, sono stati eletti Alessandro Vandelli, Riccardo Barbieri, Massimo Belcredi, Mara Bernardini, Luciano Filippo Camagni, Giuseppe Capponcelli, Pietro Ferrari, Elisabetta Gualandri, Ornella Rita Lucia Moro, Mario Noera, Rossella Schiavini, Valeria Venturelli, Roberta Marracino, Alessandro Robin Foti e Marisa Pappalardo.

Resteranno in carica per il triennio 2018-2020.