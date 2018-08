NOMINE AGIR SCUOTONO UNIONE CENTRODESTRA. BELLACHIOMA: ''IN POLTICA

TUTTO PUO' SUCCEDERE''. D'ERAMO: ''FI HA SPOSATO OFFERTA D'ALFONSO'' ELEZIONI REGIONALI: LEGA SULL'USCIO GUARDA

AI CINQUE STELLE, FI APRE ALLE LISTE CIVICHE

Pubblicazione: 04 agosto 2018 alle ore 13:06

L'AQUILA - Le polemiche scaturite dalle nomine dell'Autorità regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani (Agir) non sono ancora rientrate, al contrario, l'accordo tra Forza Italia e Pd potrebbe ha minato l'unità del centrodestra alle prossime elezioni regionali e sebbene nei giorni scorsi sia stata ribadita l'unione, la Lega resta sull'uscio e apre al Movimento cinque stelle e intanto gli azzurri aprono ai civici.

Il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, in un evento Pescara, rispondendo in merito ai malumori nazionali con Forza Italia e su una possibile alleanza con il M5s alle prossime elezioni regionali ha ribadito che “non era prevedibile un Governo Lega-Cinque stelle, è successo, e questo vuol dire che in politica tutto può accadere. Questa sera a Pescara ci sarà Luigi Di Maio, e io dico quello che ha già detto il nostro segretario nazionale federale, Matteo Salvini, e cioè che con i Cinque stelle non ci troviamo poi così male”.

Uno scossone che arriva proprio due giorni dopo l’ultimatum della Giunta per il regolamento del Senato inviato al presidente e senatore del Pd Luciano D’Alfonso, invitato ad optare per una delle due cariche entro tre giorni, il cui termine scadrà domani 5 agosto, fatto questo che accelera la tempistica per le elezioni regionali.

“Dobbiamo essere coerenti. L'ho detto e lo ripeto. Per quattro anni la Lega in Abruzzo, consapevole dei propri mezzi, ha sempre comunque appoggiato, in ogni situazione, in ogni condizione, anche a Teramo, il centrodestra. Se però poi il centrodestra, intendendo per centrodestra Forza Italia, applica la politica dei due forni, cioè in Abruzzo cercando una sponda e una colazione con la Lega, ma poi al Governo dalla mattina alla sera ci contrasta, e fa ostruzionismo e al tempo stesso cerca di fare resistenza, forse per loro anche legittimamente, credo che stiano sbagliando perché oggi in Parlamento rappresentano qualcosa. Il consiglio che posso dare perciò è che se continuano su questa strada, potrebbero anche diventare il nulla”, ha concluso Bellachioma.

Sulla polemica tra Lega da una parte e Fi-Pd dall'altra, sulle recenti nomine all'Agir, che ha insediato i nuovi organismi dopo un’attesa di 5 anni, il deputato della Lega, Luigi D’Eramo, ha voluto chiarire la posizione del partito: “Noi abbiamo sempre detto che possiamo costruire una coalizione per vincere le elezioni regionali, con tutti quei soggetti politici e civici che non hanno nulla a che vedere con il Pd. La Lega non fa accordi con il Pd. La Lega non fa accordi con chi ha governato con il Pd”, ha dichiarato perentoriamente l’onorevole aquilano, che prende le distanze dagli azzurri.

“Sulla questione dell'Agir abbiamo semplicemente mantenuto un atteggiamento di estrema coerenza. Abbiamo chiesto di poter, attraverso una lista che fosse riconducibile al centro destra, esprimerci all'interno dell'assemblea, Forza Italia ha deciso invece di sposare l'offerta che gli era stata fatta da Luciano D'Alfonso, e noi in maniera coerente abbiamo detto no e abbiamo abbandonato l'assemblea. Non si possono - ha concluso Luigi D'Eramo - prendere in giro né gli elettori, né i cittadini. Noi vogliamo essere l'alternativa al malgoverno e al malsistema del Partito Democratico e lo faremo fino in fondo”.

Intanto Forza Italia apre alle liste civiche.

“Si chiama ‘L’altro Abruzzo’ ed è il contenitore creato per coinvolgere i movimenti civici di riferimento di Forza Italia, come sperimentato con il modello Molise e come indicato dal vice coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo”, si legge in una nota.

“Sarà presentato nel prossimo mese di settembre insieme al piano di Forza Italia per dare voce e rappresentanza alla istanze dirette dei cittadini e dei territori, in vista delle imminenti elezioni regionali che dovrebbero svolgersi nel prossimo autunno”, hanno annunciato il senatore e coordinatore regionale, Nazario Pagano, e il deputato abruzzese eletto nel collegio dell’Aquila Antonio Martino, segretario organizzativo abruzzese.

“Dobbiamo rompere gli indugi - spiegano Pagano e Martino -, ormai siamo in campagna elettorale e dopo aver incontrato i nostri alleati di Lega e Fratelli d’Italia e sancito l’intesa di andare uniti, è altrettanto importante dare attenzioni ai movimenti civici. Siamo in continuo contatto con chi è già sceso in campo ma anche con cittadini, siano essi professionisti, imprenditori, dirigenti pubblici e privati, per replicare in Abruzzo il modello Molise che ci ha permesso di vincere le elezioni come coalizione di centrodestra nello scorso mese di aprile. Noi, in particolare, stiamo parlando con persone, pronte ad impegnarsi, che non hanno mai avuto alcun ruolo ma che hanno raggiunto lusinghieri risultati nella vita professionale”, hanno concluso i due parlamentari abruzzesi di Forza Italia. (a.c.p.)