STUDIO ISTITUTO RICERCA CRM: ''7,3 PER CENTO PER LA RETE ABRUZZESE''. DANIELE TOTO, GIANLUCA ZELLI E PIERGIORGIO SCHIAVO: ''SU STRADA GIUSTA'' ELEZIONI REGIONALI: LA CARICA DELLE CIVICHE,

''SISTEMA PARTITI TRADIZIONALI AL TRAMONTO''

Pubblicazione: 20 luglio 2018 alle ore 14:19

PESCARA – “Con il 7,3 per cento, il raggruppamento delle civiche abruzzesi, dimostra di essere protagonista nella corsa alle regionali. Non solo: il secondo dato, ovvero quello relativo al posizionamento dei partiti, solleva la questione dell’inadeguatezza di taluni soggetti politici che non riescono più a interpretare i bisogni dei cittadini”.

Questo il sondaggio che irrompe sulle regionali che si faranno in autunno, anticipatamente, o scadenza naturale nella prossima primavera.

A commissionare lo studio, reso noto questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Pescara con Gianluca Zelli (Azione Politica), Daniele Toto (Abruzzo Liberale) e Piergiorgio Schiavo (Avanguardia Civica Abruzzo), sono state le Civiche per l’Abruzzo.

La rete di Civiche sta colloquiando prevalentemente con il centrodestra, e in particolare con l’ex parlamentare di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano.

Il civismo in Abruzzo è rappresentato anche dalla componente guidata dal consigliere regionale di Abruzzo Civico Andrea Gerosolimo, ex assessore regionale alle aree interne, che alle regionali del 2014 ha eletto due consiglieri regionali, oltre a Gerosolimo, Mario Oliveri.

Ora Abruzzo Civico si è scisso dall’ex parlamentare Giulio Sottanelli, con Abruzzo Futuro e, come sottolineato da Gerosolimo, ha formalizzato l’adesione di oltre 400 amministratori abruzzesi, tra cui l’ex assessore regionale Pd, ora consigliere regionale di Regione Facile, Donato Di Matteo, con Gerosolimo e Oliveri, fin dall’inizio della legislatura, tra i più critici con la maggioranza di centrosinistra della quale hanno fatto parte.

“A parte la Lega di Matteo Salvini, i cui temi corrispondono a un sincero ascolto delle istanze provenienti dal territorio, le altre forze partitiche perdono consenso e pagano la mancanza di realismo e l’arroccamento nelle stanze del potere”, proseguono i tre rappresentanti delle Civiche.

I dati, elaborati dall’istituto di ricerca Crm di Roma, sono stati raccolti su un campione di mille soggetti, distribuito sulla regione, variegato per età, genere, residenza e dimensione del comune di appartenenza, dal 9 al 14 luglio scorsi.

Il sondaggio evidenzia anche che i temi più cari agli abruzzesi, quelli su cui la politica regionale dovrebbe incidere per accrescere qualità della vita, sono lavoro e decoro urbano.

Un dato tranciante è quello sull’operato dell’attuale amministrazione regionale che incassa l’80,20 per cento del dissenso.

“Quello che ci conforta e ci dice che stiamo facendo bene – sottolineano Zelli, Toto e Schiavo – è la risposta all’item sull’ipotesi di voto alle civiche nel caso di sostegno a un candidato presidente di centrodestra. Questa volta la percentuale di consenso sale al 17,7 per cento. Le domande che sondano papabili alla presidenza ci dicono, infine, che c’è energia nella politica abruzzese, che ci sono uomini su cui puntare e, soprattutto, che esiste un centrodestra in rinnovamento, destinato a ricalibrare gli spazi in virtù di un sentimento più vero e realmente aderente al pensiero e ai sogni della nostra gente”, concludono.