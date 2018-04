ELEZIONI REGIONALI IN MOLISE:

OGGI IL VOTO, GRANDE ATTESA PER TEST A LIVELLO NAZIONALE

Pubblicazione: 22 aprile 2018 alle ore 11:46

CHETI - Sono in corso in Molise le elezioni regionali: un voto potrebbe avere importanti conseguenze nazionali, perché il risultato potrebbe influire sulle trattative per la formazione di un nuovo governo.

Nelle 394 sezioni elettorali si presentano 16 liste, più di 300 aspiranti consiglieri e quattro candidati presidenti regionali. Chiamati al voto 332.653 aventi diritto, 78.361 dei quali rmatiesidenti all’estero.

I candidati favoriti sono Andrea Greco, del Movimento 5 Stelle, e Donato Toma, del centrodestra. La vittoria di uno o dell’altro darebbe maggiore forza nazionale alla sua coalizione, e un ottimo risultato della Lega – che è nella coalizione di centrodestra in Molise – sarebbe un importante segnale per Matteo Salvini.

Greco candidato del Movimento 5 Stelle, ha 33 anni ed è definito dai giornali “ex-attore di teatro”, che conta di confermare il grande risultato delle politiche del 4 marzo, con consensi che sono arrivati al 44,79 per cento.

Toma è il candidato del centrodestra: ha 60 anni ed è presidente dell’ordine dei commercialisti molisano e docente di Diritto tributario all’Università degli studi del Molise. Toma è appoggiato da tutto il centrodestra ma è espressione in particolare di Forza Italia, e ha ricevuto il sostegno personale di Silvio Berlusconi, che negli ultimi giorni ha chiuso la campagna elettorale di Toma

Carlo Veneziale è invece il candidato del centrosinistra, che qui comprende anche Liberi e Uguali. Ha 49 anni ed è l’assessore allo Sviluppo economico della giunta che ha governato in Molise negli ultimi anni, guidata da Paolo di Laura Frattura, del Partito democratico. A marzo si era parlato di Antonio Di Pietro come possibile candidato della coalizione di centrosinistra.

Infine c'è Agostino Di Giacomo, candidato di CasaPound.