ELEZIONI REGIONALI: FEBBO E SOSPIRI, ''LEGA RIFLETTA SU CENTRODESTRA UNITO''

Pubblicazione: 10 agosto 2018 alle ore 15:01

PESCARA - "Non ci muoviamo dalla nostra posizione, non esiste centrodestra competitivo che non sia unito, pensiamo di proseguire percorso unendo liste di centrodestra Udc, Fdi, ci auguriamo che la Lega dopo le vacanze possa riflettere, così si fa un favore a M5s e centrosinistra, andiamo avanti con senso responsabilità costituendo liste con campioni preferenze, candidati molto forti".

È quanto scrivono in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, in merito all'annuncio del deputato della Lega, Giuseppe Bellachioma, che questa mattina su Facebook ha scritto: "In Abruzzo la Lega correrà da sola", rompendo di fatto l'alleanza sancita qualche settimana fa con per un centrodestra unito.

"Subito dopo Ferragosto 3 punti programmatici per futuro Regione, ci confronteremo con alleati che si vorranno essere, proporremo nostra figura, quello che ci interessava erano le dimissioni di D'Alfonso, ciò che doveva avvenire quattro mesi fa", concludono.