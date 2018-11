ELEZIONI REGIONALI: ENERGIE PER L'ITALIA SI SCHIERA CON FRATELLI D'ITALIA

Pubblicazione: 03 novembre 2018 alle ore 16:52

L'AQUILA - Paolo Arquilla, referente per l'Abruzzo di Energie per l’Italia, il movimento guidato da Stefano Parisi, si schiera al fianco di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali, che si terranno il 10 febbraio prossimo.

"La decisione, nel tavolo di centrodestra romano e cioè quella di dare a Fratelli d’Italia la possibilità di esprimere la rosa di possibili candidati a Presidente della Regione Abruzzo, va rispettata senza ombra di dubbio - scrive - È prevalsa la giusta logica di coalizione, forse in virtù del fatto che essendo molti i protagonisti di questo centrodestra, bisognava tener conto di tutte le regioni dove presto si andrà al voto e seguendo questa logica l’Abruzzo è toccato a Fratelli d’Italia", si legge in una nota.

"A questo punto - prosegue Arquilla - noi di Energie per l’Italia, ci siamo subito uniformati ed abbiamo atteso le decisioni degli amici di Fratelli d’Italia, riconoscendo la correttezza della scelte da loro compiute per la composizione prima della rosa dei nomi più ampia e poi ristretta a tre nomi e cioè quello del coordinatore regionale Giandonato Morra, del senatore Marco Marsilio e del cardiochirurgo Massimiliano Foschi".

"Tre persone degne del massimo rispetto, e se non fosse stato così avremmo espresso il nostro dissenso in maniera chiara e forte. Ci auguriamo che si possa iniziare presto la campagna elettorale perchè sarà dura. L’equivoco, la menzogna e l’inganno nella politica italiana hanno spesso oscurato la verità. Si è così diseducato e illuso il popolo, quel popolo che tanto dovrebbe stare nei pensieri della classe politica", aggiunge.

"Ma l’esperienza ci ha dimostrato che questa classe è spesso formata da persone, che considerano la politica come strumento di potere e non come strumento di servizio. Le persone serie ed oneste fanno la differenza, persone che vogliono 'servire e non servirsi' se ciò accadrà nella scelta del candidato presidente del centrodestra la vittoria sarà certa, siamo sulla buona strada, forza e coraggio", conclude Arquilla.