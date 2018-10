ELEZIONI REGIONALI: DI SABATINO (PD), ''IN MOTO MACCHINA GRILLINA FAKE NEWS''

Pubblicazione: 02 ottobre 2018 alle ore 19:23

PESCARA - "Scopriamo oggi che Sara Marcozzi, l’unica e vera vincitrice delle regionarie abruzzesi del M5S (perché le ha vinte lei le regionarie, vero?), invece di pensare all’Abruzzo, si preoccupa del Pd e se il simbolo del Pd sarà presente alle elezioni. Tutto avrei immaginato nella mia vita ma mai che un giorno avrei dovuto rassicurare la candidata dei 5 Stelle sulla presenza del nostro partito alle elezioni regionali.”

Con queste parole il segretario regionale del Pd Abruzzo Renzo Di Sabatino risponde alle dichiarazioni della candidata Marcozzi.

"Se questo è un anticipo di quello che ci attende in campagna elettorale sono seriamente preoccupato - continua Di Sabatino -. Dover rispondere e smontare delle fake news non è quello di cui dovremmo occuparci, ma dovremmo pensare a confrontarci sui temi che stanno davvero a cuore agli abruzzesi, come lavoro e infrastrutture".

"La macchina grillina delle fake news è sempre in moto per cercare di distruggere 'l’avversario' inventando bufale e notizie infondate e a questo punto è bene chiarire come stanno le cose - aggiunge -. Il simbolo del partito democratico ci sarà, così come ci saranno con fierezze le sue donne e i suoi uomini, che in questi anni hanno lavorato per l’Abruzzo con serietà e competenza".

"I nostri amministratori locali saranno in campo a viso aperto, per continuare ad operare con il giusto spirito e portando il loro consapevole contributo alla costruzione del futuro del nostro territorio", conclude Di Sabatino.