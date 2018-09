REGIONALI: DI PRIMIO, ''IL 4 OTTOBRE RITIRO DIMISSIONI, FINO AD ALLORA VALUTAZIONI''

Pubblicazione: 24 settembre 2018 alle ore 13:47

CHIETI - "Ritirerò le dimissioni da sindaco di Chieti il 4 ottobre mattina perché fino a quel giorno mi riservo di fare anche altre scelte".

Lo ha detto Umberto Di Primio, sindaco dimissionario di Chieti, facendo riferimento alla sua candidatura per le regionali, e dopo un incontro avuto a Roma con i vertici di Forza Italia, parlando questa mattina a margine di una conferenza stampa tenuta per parlare dei fondi regionali per il Teatro Marrucino.

Di Primio, che si era dimesso nei giorni scorsi da primo cittadino di Chieti, non ha nascosto il suo rammarico: "Anche dagli incontri che ho avuto nelle ultime ore a Roma è venuto fuori che, come scelto dal tavolo romano, sarà Fratelli d'Italia ad esprimere il candidato presidente, e noi ovviamente, io per primo, lavoreremo ad una candidatura condivisa e anche vincente, facendo buone liste e un buon programma, per far si che il centrodestra torni a governare l'Abruzzo".

"Non posso nascondere il mio rammarico - ha aggiunto - perché ritengo che se qualcuno avesse fatto qualcosa in più forse oggi avremmo potuto noi avere il ruolo di gestire il percorso di vittoria del centrodestra che dovrà esserci ora con l'apporto di Forza Italia, con un candidato di Fratelli d'Italia".

"Tutti, io per primo, avremmo potuto fare tutti di più, ma è evidente che se si arriva sempre a decidere all'ultimo momento, poi chi è pronto ad offrire o chiedere una candidatura la ottiene", ha concluso Di Primio.