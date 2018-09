ELEZIONI REGIONALI: CARFAGNA, ''IL CENTRODESTRA UNITO VINCE''

Pubblicazione: 06 settembre 2018 alle ore 19:40

AVEZZANO - "Ci auguriamo la ricomposizione dell'alleanza di centro destra per le prossime elezioni regionali in Abruzzo perché il centro destra unito non solo vince ma governa bene".

Lo ha dichiarato il vice presidente della Camera, Mara Carfagna, a margine dell'inaugurazione di piazza Risorgimento ad Avezzano alla quale ha partecipato insieme alle autorità civili, militari e religiose del posto.

"Da quello che mi ha detto il coordinatore regionale il clima si è disteso - ha specificato Carfagna - e per questo noi continuiamo a credere nel valore dell'unità del centrodestra e pensiamo che l'alleanza di governo tra la Lega e M5S sia un incidente di percorso, un male necessario e non crediamo nella loro storia d'amore".

"Ci auguriamo - ha concluso il vice presidente della Camera - che anche Salvini la pensi così per non privare questo territorio della possibilità di mettere in piedi un modello di buon governo".