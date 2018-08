ELEZIONI REGIONALI: BELLACHIOMA, ''IN ABRUZZO CON M5S? TUTTO E' POSSIBILE''

Pubblicazione: 04 agosto 2018 alle ore 13:27

PESCARA - "Ribadisco che non era prevedibile un Governo Lega-Cinque Stelle, è successo, e questo vuol dire che in politica tutto può accadere. Questa sera a Pescara ci sarà Luigi Di Maio, e io dico quello che ha già detto il nostro segretario nazionale federale, Matteo Salvini, e cioè che con i Cinque Stelle non ci troviamo poi così male".

Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, in un evento Pescara rispondendo in merito ai malumori nazionali con Forza Italia e su una possibile alleanza in Abruzzo con il M5s, alle prossime elezioni regionali, come al Governo Nazionale.

"Dobbiamo essere coerenti. L'ho detto e lo ripeto. Per quattro anni la Lega in Abruzzo, consapevole dei propri mezzi, ha sempre comunque appoggiato, in ogni situazione, in ogni condizione, anche a Teramo, il centrodestra. Se però poi il centrodestra, intendendo per centrodestra Forza Italia, applica la politica dei due forni, cioè in Abruzzo cercando una sponda e una colazione con la Lega, ma poi al Governo dalla mattina alla sera ci contrasta, e fa ostruzionismo e al tempo stesso cerca di fare resistenza, forse per loro anche legittimamente, credo che stiano sbagliando perché oggi in Parlamento rappresentano qualcosa. Il consiglio che posso dare perciò è che se continuano su questa strada, potrebbero anche diventare il nulla", ha concluso.