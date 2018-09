ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO: MELONI, ''10 FEBBRAIO SCELTA VERGOGNOSA''

Pubblicazione: 18 settembre 2018 alle ore 15:11

L'AQUILA - "Vergognosa la scelta di fissare per il 10 febbraio 2019 le elezioni regionali in Abruzzo. Gli abruzzesi non possono essere ancora ostaggio del Pd e hanno il diritto di scegliere da chi essere governati. La posizione di Fratelli d'ItaIia è elezioni subito".

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.