ELEZIONI PROVINCIA L'AQUILA: PAGANO, ''CENTRODESTRA UNITO E' VINCENTE''

Pubblicazione: 21 ottobre 2019 alle ore 17:25

L'AQUILA - “Esprimo grande soddisfazione per l’esito del risultato elettorale della provincia dell’Aquila, dove il centrodestra unito ha trionfato".

Così in una nota il senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo, commentando i risultati della tornata elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale dell'Aquila.

"Congratulazioni vivissime a Bernardino Morelli, eletto fra le fila di Forza Italia e un grazie ai forzisti aquilani che hanno contribuito ad ottenere questo fantastico risultato. Amministrare l’aquilano sarà ora ancora più agevole, grazie al fatto che il centrodestra è maggioranza in ogni livello di governo del territorio e senz’altro, il tutto sarà a beneficio dei cittadini", sottolinea Pagano