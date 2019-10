ELEZIONI PROVINCIA L'AQUILA: FINA, 'CRESCITA CENTROSINISTRA OLTRE OGNI ASPETTATIVA'

Pubblicazione: 21 ottobre 2019 alle ore 17:20

L'AQUILA - “Alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale dell’Aquila il centrosinistra cresce oltre ogni aspettativa. Quasi 30000 voti a fronte dei quasi 20000 dell’ultima tornata”

Lo dichiara il segretario del Partito democratico Abruzzo, Michele Fina, commentando i risultati della tornata elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale dell'Aquila.

“Nonostante le troppe sconfitte comunali, alcune particolarmente dolorose, accumulate nel tempo, tanti amministratori locali hanno ritrovato il senso di appartenenza ad un progetto politico che torna a prendere fiato. Niente era scontato: non che ci fosse un nuovo sostanziale bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra; non che la coalizione di tutte le forze progressiste fosse capace di ritrovare una forte coesione; non che ci fossero candidature forti e credibili, anche agli occhi di tanti eletti senza appartenenza che hanno scelto le persone. Tutto questo invece è stato possibile grazie ad un nuovo cammino che abbiamo iniziato".

"Voglio congratularmi con chi è stato eletto ma voglio, ancor di più, ringraziare chi si è candidato per dare una mano, con uno spirito di servizio che molti hanno dimenticato e che invece ha un valore assoluto. Per questo il ringraziamento è esteso a tutti coloro che che hanno espresso il loro voto, consapevoli che questi appuntamentisono tappe di una sfida politica più ampia e più lunga. Infine grazie al PD della provincia dell’Aquila, al suo segretario Francesco Piacente e a tutto il gruppo dirigente che ha lavorato ad allargare e comporre una squadra ampia ed inclusiva. Questi fatti non avvengono a caso ma perché c’è chi li pensa, chi ci lavora, chi ci crede fino in fondo.Buon lavoro a tutti gli eletti, di tutti gli orientamenti, perché siano a servizio del nostro territorio con disciplina ed onore”, conclude Fina.