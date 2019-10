ELEZIONI PROVINCIA L'AQUILA: D'ERAMO, ''DE SANTIS IL PIU' GIOVANE CONSIGLIERE D'ABRUZZO''

Pubblicazione: 21 ottobre 2019 alle ore 21:27

L'AQUILA - "Congratulazioni a Francesco De Santis, capogruppo della Lega a L'Aquila, che con l'elezione di oggi sarà il più giovane consigliere provinciale d'Abruzzo, di soli 23 anni".

Lo scrive in una nota il commissario della Lega Abruzzo, il parlamentare Luigi D'Eramo.

"Un traguardo importante, che ci dona l'opportunità di radicarsi sul territorio provinciale e di costruire seriamente una rete di amministratori tra i nostri 108 comuni. Stiamo investendo sui giovani per avere in futuro una classe dirigente fresca, onesta e preparata".

”Un risultato storico per il movimento giovanile - aggiunge Andrea Costantini, segretario provinciale Lega Giovani dell'Aquila - che elegge in provincia il suo primo consigliere di soli 23 anni. Adesso lavoriamo per le prossime amministrative, nelle quali la Lega giovani darà il massimo per essere protagonista"