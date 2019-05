ELEZIONI PESCARA: MASCI AL 51% POSSIBILE VITTORIA AL PRIMO TURNO; DIRETTE VIDEO

Pubblicazione: 27 maggio 2019 alle ore 18:04

PESCARA - Con 86 seggi scrutinati su 170 si consolida il vantaggio del candidato del centrodestra a sindaco di Pescara Carlo Masci, ex assessore regionale di Forza Italia. E nel suo comitato di viale Bovio già si respira aria di festa. L'obiettivo alla portata è superare il 50 per cento gia' al primo turno, e ad ora Masci è al 51%, seguito ma molto in lontananza dal candidato del centrosinistra Marinella Sclocco, ex assessore regionale di Articolo 1.

A sostegno di Masci 6 liste, composte da partiti di centrodestra e movimenti civici. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc-Pescara Domani, Pescara Futura e Amare Pescara.

Il Movimento 5 Stelle che corre con Erika Alessandrini, architetto, consigliera comunale uscente, è al 12,96%.

Carlo Costantini, candidato presidente alle regionali del 2009 con il centrosinistra al 6,63%.

Gianni Teodoro, pluri consigliere comunale e già nella maggioranza Alessandrini che corre con una sua lista al 2,48%

Stefano Civitarese, ex assessore della Giunta Alessandrini entrato poi in rotta di collisione con il sindaco, che si è posto a capo dell'unica lista nella quale è raccolta la sinistra radicale (Coalizione Civica) è al 2,54%.

Gianluca Baldini allo 0,6% e e Mirko Iacomelli di Casapond allo 0,57%.

