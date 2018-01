ELEZIONI: PARLAMENTARIE DEI CINQUE STELLE, TUTTI I 160 NOMI DEL SENATO

Pubblicazione: 16 gennaio 2018 alle ore 13:13

L’AQUILA - AbruzzoWeb è in grado di anticipare i 162 nomi “coperti” dei candidati in lizza per il Senato nel collegio unico Abruzzo.

Lorenzo Giacintucci, Spoltore (Pescara); Sandro Acito, Serramonacesca (Pescara); Luigi Bianchi, L’Aquila; Enio Capriotti, Tortoreto (Teramo); Vincenzo Manganaro, Chieti; Giuliana Marinelli, L’Aquila; Paolo Marco Di Nucci, Paglieta (Chieti); Paolo Forgione, Pratola Peligna (L’Aquila); Marco Terrenzio, Pescara; Tiziano Massimi, Montebello di Bertona (Pescara); Elcid Di Giacinto, Roseto degli Abruzzi (Teramo); Donato Simeone, Giulianova (Teramo); Carolina Lettieri, Sulmona (L’Aquila); Francesco D’Agostino, Trasacco (L’Aquila); Angelo Ottaviano, Gissi (Chieti); Dario Chierchia, Pescara; Giuseppe Scarsella, Montesilvano (Pescara); Paola Braccia, Sant’Eusanio del Sangro (Chieti); Maria Chiara Alberico, Alanno (Pescara); Sergio Pompei, Teramo; Gabriele Pietrinferni, Martinsicuro (Teramo); Francesco Carafa, Atessa (Chieti); Vincenzo Costantino, Vasto (Chieti); Achille Pepe, Montesilvano (Pescara); Diego Del Vecchio, L’Aquila; Andrea Evangelista (Montesilvano); Luigi Cavalli, L’Aquila; Alessandro D’Antonio, Vasto (Chieti); Dino Calvisi, L’Aquila; Raffaello La Cioppa, Bugnara (L’Aquila); Vincenzo Bianco, San Vito Chietino (Chieti); Alfonso Enzo Dossi De Gregoris, Casalbordino (Chieti); Chiara Cordì, Avezzano (L’Aquila); Mario Nanni, Pescara; Daniele Labrecciosa, Teramo; Paolo Baroni, Fossacesia (Chieti); Michele Barbieri, Silvi (Teramo); Leonardo Frittella, Sulmona (L’Aquila); Giovanni Passerini, Bussi sul Tirino (Pescara); Antonio Di Giacomo, Lanciano (Chieti); Ascanio Di Giuseppe, Pescara; Luigi Sabatini, Cugnoli (Pescara); Nicola Giuseppe Malatesta, Vasto (Chieti); Claudio Martelli, Castelfrentano (Chieti); Rosanna Bisi, Avezzano (L’Aquila); Annarita Carugno, Vasto (Chieti); Cesare Carboni, Teramo; Francesco Iannucci, San Giovanni Teatino (Chieti); Angelo Mucci, Chieti; Salvatore Lombardo, Teramo; Sandro Campanelli, Pescara; Timoteo Di Giacinto, Pineto; Stefano Murgo, Pescara; Giorgio Di Giorgio, Lanciano (Chieti); Lorenzo Ragone, L’Aquila; Franco Colaneri, Castiglione Messer Marino (Chieti); Bernardo Novelli, Ovindoli (L’Aquila); Antonio Di Girolamo, Sulmona (L’Aquila); Fabio Lepore, Ortona (Chieti); Roberto Guido, Pettorano sul Gizio (L’Aquila); Gianluca Castaldi, Vasto (Chieti); Maurizio D’Amico, Paglieta (Chieti); Isabella Di Berardino, Montesilvano (Pescara); Graziella Mercogliano, Vasto (Chieti); Fabrizio Berardi, Pescara; Pietro Gianluigi Cetrullo, Pescara; Daniele Angiolelli, Pescara; Francesco Galletta, Torrevecchia Teatina (Chieti); Fabio Taverna, Miglianico (Chieti); Michele Giuliani, Montesilvano (Pescara); Vittorio Di Giacinto, Corropoli (Teramo); Maria Grazia Baldassarre, Lanciano (Chieti); Roberto Di Ramio, Pescara; Junio Valerio Araneo, Sulmona (L’Aquila); Natalino Pedelini, Tortoreto (Teramo); Fernando Di Domenica, Pescara; Francesco Paolo Salvati, L’Aquila; Andrea Liberatore, Chieti; Marco Cipolletti, Teramo; Francesco Epifanio, Città Sant’Angelo (Pescara); Fernando Innocente, Francavilla (Chieti); Guido Franco Di Emidio, Sant’Omero (Teramo); Massimo Di Renzo, Pescara; Elena Minorello, Alba Adriatica (Teramo); Danilo Prosperi, L’Aquila; Nicola Monachetti, Villalfonsina (Chieti); Giovanni Mancino, Giulianova (Teramo); Michele Baliva, Celano (L’Aquila); Reno Cricchi, Scoppito (L’Aquila); Giovanni Grande, Collelongo (L’Aquila); Claudio D’Innocenzo, Tossicia (Teramo); Raffaele Panichella, Pescara; Eugenio Pompei, Roseto degli Abruzzi (Teramo); Paolo Baglioni, L’Aquila; Gianni D’Onofrio, Chieti; Davide Mancini, Montesilvano (Pescara); Barbara Benucci, Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), Franca Orsini, Pescara; Filippo Costantino, Città Sant’Angelo (Pescara); Patrizia Lelli, Civitella Roveto (L’Aquila); Mauro Di Felice, Crognaleto (Teramo); Michele Di Cesare, Cagnano Amiterno (L’Aquila); Salvatore Di Salvatore, Tortoreto (Teramo); Debora Persia, Civitella Roveto (L’Aquila); Stefano Antinarella, Pescara; Alessandro Filippone, Spoltore (Pescara); Nicola Novelli, Monteodorisio (Chieti); Maurizio Bisegna, Capistrello (L’Aquila); Carlo Madeo, Pescara; Cinzia D’Eramo, Francavilla (Chieti); Vincenza Medina, Popoli (Pescara); Andrea Barisci, Ortona (Chieti); Pietro Lannutti, Lanciano (Chieti); Marcella Palombaro, Silvi (Teramo); Raffaello Carlone, Sulmona (L’Aquila); Romeo Dionisio Caputo, Montesilvano (Pescara); Davide Petrosino, Castellalto (Teramo); Paolo Di Paolo, San Vito Chietino (Chieti); Marco Reggimenti, Silvi (Teramo); Antonio Giovanni Maitino, Teramo; Angelastro J Menotti, Pescara; Giovanna Mastrodicasa, Rocca San Giovanni (Chieti); Alessandro Albieri, Pescara; Antimo Battistoni, Giulianova (Teramo), Umberto Mazziotti, San Vito Chietino (Chieti); Dante Astolfi, Silvi (Teramo); Andrea Di Ciano, Chieti; Francesco Ulbar, Teramo; Sandro Marcellini, Civitella del Tronto (Teramo); Gian Carlo De Nicola, Vasto (Chieti); Andrea D’Ortona, Chieti; Vittorino Marcantonio, San Giovanni Teatino (Chieti); Pedro Tonino Paolucci, Montesilvano (Pescara); Sabatino De Luca, Notaresco (Teramo); Biagio Di Francescantonio, Popoli (Pescara); Leonardo Sblendido, Pescara; Domenico Ciofani, Sulmona (L’Aquila); Giuseppe Fiore, Montesilvano (Pescara); Simona Astolfi, Silvi (Teramo); Vincenzo Malara, Lanciano (Chieti); Giacomo Petrarca, Montesilvano (Pescara); Renato Di Francesco, Tortoreto (Teramo); Giuseppe Bomba, Lanciano (Chieti), Emanuela Papola, L’Aquila), Maurizio La Mattina, Roseto degli Abruzzi (Teramo), Clara Calvacchi, Luco dei Marsi (L’Aquila); Sonia Macrini, Mosciano Sant’Angelo (Pescara), Rita Calvani, L’Aquila; Eugenio Percossi, San Benedetto dei Marsi (L’Aquila); Adelmo Di Salvatore, Avezzano (L’Aquila); Rossano Marchesani, Chieti; Luigi Di Lodovico, Teramo; Gabriella Di Girolamo, Sulmona (L’Aquila); Fabrizio Petroni, Avezzano (L’Aquila); Anna Maria Scopano, L’Aquila; Daniele Di Camillo, Frisa (Chieti); Francescopio Argento, Notaresco (Teramo); Graziano Nicola Della Pelle, Guardiagrele (Chieti); Fiorella Speranza, Pescara; Marco Cancello, Lanciano (Chieti); Renato Sigismondi, Chieti; Francesco Caccavo, Pineto (Teramo).