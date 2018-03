ELEZIONI: MARIANI, 'HO LOTTATO PER I MIEI CONCITTADINI E CONTINUERO' A FARLO'

Pubblicazione: 02 marzo 2018 alle ore 21:20

TERAMO - "I cittadini ci hanno chiesto una ricostruzione post-sismica veloce e buona nella provincia teramana, attenzione alle aree interne, sviluppo del turismo sostenibile. Continuerò a battermi come un leone per dare una concreta risposta a queste istanze".

E' questo un passaggio del messaggio finale ai cittadini di Sandro Mariani, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, e candidato del centrosinistra al collegio maggioritario di Teramo per la Camera alle elezioni politiche di domenica prossima.

Mariani nell'intervista ad Abruzzoweb rivendica con orgoglio i risultati ottenuti dal Pd sia a livello nazionale e regionale, come ad esempio "le efficaci politiche di gestione dei flussi migratori da parte del ministro Marco Minniti", e a livello regionale "l'allargamento del cratere sismico 2016 in provincia di Teramo, cosa che non è avvenuta per il cratere sismico 2009. Sul fornte della ricostruzione si sono fatte le norme, si sono trovate le dotazioni economiche, ora devono partire tanti cantieri".

Per quanto riguarda le infrastrutture, Mariani ricorda che "è in progettazione il completamento della superstrada Teramo mare", già finanziata con i fondi del Masterplan, sono stati tovati i findi e già si sta operando nella viabilità minore, oggett di dissesto idrogeologico, nonché sono previsti importanti interventi sulla statale 3 "Teramo-Marche", ed anche la strada panoramica del Gran Sasso, dalla A24 a Prati di di Tivo.

"Io rivendico in questi anni in consiglio regionale, e ancora prima, di aver sempre lottato ventre a terra a beneficio dei miei concittadini", conclude Mariani.