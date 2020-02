ELEZIONI: LA LEGA PUNTA SULL'ABRUZZO, DOPO DI STEFANO A CHIETI, GENOVESI AD AVEZZANO

Pubblicazione: 25 febbraio 2020 alle ore 16:53

AVEZZANO - La Lega ha deciso i nomi dei propri candidati alle prossime elezioni comunali, dopo Fabrizio Di Stefano a Chieti, secondo fonti accreditate, sarebbe il segretario provinciale Tiziano Genovesi il candidato per Avezzano.

Mentre sono in corso le trattative per trovare un' intesa con il centrodestra ed eventuali gruppi civici, secondo quanto si è appreso il giorno dopo la visita in Abruzzo del vice segretario federale, l'onorevole Andrea Crippa, sarà il tavolo nazionale delle amministrative a mettere le varie bandiere su Comuni e Regioni.

Risulta evidente come la Lega abbia deciso di puntare particolarmente sull'Abruzzo e a dimostrarlo ci sono le visite ravvicinate del leader Matteo Salvini lo scorso 20 febbraio e quella del vice Crippa, che ieri ha cominciato il suo tour a Chieti e lo ha concluso ad Avezzano.

E ieri, ad Avezzano, la Lega ha fatto appello alla lealtà nei confronti degli alleati che vantano il sindaco a Pescara Carlo Masci, in quota Forza Italia, a L'Aquila il sindaco Pierluigi Biondi e il presidente di Regione Marco Marsilio per Fratelli d'Italia.

Alla conferenza erano presenti tutti i consiglieri e il direttivo regionale. Assente Giuseppe Bellachioma, in Commissione bilancio per il decreto coronavirus.

Anche se sul nome del candidato non ci sono state conferme, in merito alle sue caratteristiche il coordinatore regionale, l'onorevole Luigi D'Eramo, ha le idee chiare: "una figura nuova, giovane, una figura che abbia già dimostrato preparazione professionale e lavorativa nel proprio campo. Una persona che possa essere sintesi rispetto a tutte le sensibilità che comporranno la coalizione".

Secondo rumors accreditati, il nome che circola, e che avrebbe le qualità richieste dal segretario regionale della Lega, sarebbe quello del segretario provinciale Tiziano Genovesi: "la conquista del governo di Avezzano creerà la filiera perfetta con la Regione", ha detto in conferenza stampa.

"Oggi siamo qui - ha affermato Crippa - per ribadire gli intenti e le ambizioni del primo partito d'Abruzzo e di Avezzano, dove siamo stati i più votati: nel nostro movimento abbiamo uomini e donne per dare le risposte alle attese dalla gente e fermare la fuga, poiché qui le persone scappano perché la politica non è idonea. Vogliamo scrivere una pagina nuova, con lo stop al clientelismo, per lasciare spazio alle competenze e capacità".

Come ha spiegato D'Eramo: "Al massimo tra un paio di settimane la Lega presenterà il suo candidato sindaco ad Avezzano. E' cruciale questo appuntamento elettorale perché Avezzano è il motore economico di questa provincia", ha aggiunto spiegando che le priorità sono occupazione, commercio, opere pubbliche e agricoltura.

Dopo la conferenza e al termine della cena alla Taverna Aulalia, si è svolta la riunione del Comitato regionale eletto nelle scorse settimane alla quale ha preso parte anche l'onorevole Crippa.