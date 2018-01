ELEZIONI: IRROMPE QUAGLIARIELLO, L'EX MINISTRO BRUCIA LA CORSA DI CHIODI?

Pubblicazione: 26 gennaio 2018 alle ore 20:10

L'AQUILA - Plana Gaetano Quagliariello sulla campagna elettorale abruzzese in vista del voto politico del 4 marzo prossimo.

Secondo quanto appreso da fonti di Forza Italia, il senatore uscente del gruppo misto (ex Nuovo centro destra) eletto proprio in Abruzzo nel 2013 con il Popolo della libertà ed ex ministro alle Riforme del governo Letta potrebbe concorrere per un seggio da deputato nel collegio proporzionale L'Aquila-Teramo, bruciando le ambizioni dell'ex presidente della Regione, Gianni Chiodi.

Una posizione ancora flessibile, comunque, dal momento che gli scenari cambiano di minuto in minuto e proprio in queste ore è cominciato il rush finale che porterà a consegnare al massimo per lunedì alle 16 la teoria delle liste delle varie coalizioni.

L'ipotesi Quagliariello, che dopo aver fondato il movimento Idea dovrebbe trovare spazio nella 'quarta gamba' di centrodestra, con i post-democristiani di Noi con l'Italia, non trova, comunque, conferme unanimi.

Secondo altre fonti legate alla galassia forzista, infatti, questo rumor sarebbe una vera e propria "bufala", fatta trapelare per smuovere nelle acque nel difficile panorama della Puglia, sua regione d'origine, che vanta uno scacchiere ancora più complesso di quello abruzzese.