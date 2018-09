ELEZIONI: GASPARRI PRESIDENTE TAVOLO REGIONALI FI, ''VOTO ABRUZZO A NOVEMBRE''

Pubblicazione: 18 settembre 2018 alle ore 12:21

ROMA - "È inaccettabile e illegittima l'idea del Pd di differire le elezioni regionali dell'Abruzzo al 10 febbraio. Le norme consentono di votare già a novembre e si è atteso fin troppo per le manovre di una sinistra che cerca di rimandare una inevitabile sconfitta. Chiediamo che si voti entro novembre".

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri che presiede il tavolo per le elezioni regionali e amministrative di Forza Italia.

"Peraltro, - aggiunge - la data del 10 febbraio, oltre ad essere illegale costringerebbe ad una campagna elettorale nella fase più rigida dell'inverno abruzzese, penalizzando gli elettori e riducendo la partecipazione ad un confronto democratico atteso da tempo. Forza Italia chiede la immediata revisione di questa decisione e l'indizione delle elezioni, per le quali si è già perso troppo tempo, entro e non oltre il mese di novembre. Le norme non solo lo consentono ma lo impongono".