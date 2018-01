ELEZIONI: FINA-DI BENEDETTO ALLA CAMERA, DA MOZIONE ORLANDO FIRME PER IL SI'

Pubblicazione: 26 gennaio 2018 alle ore 21:08

L’AQUILA - Tornano alla carica, questa volta con firme a supporto, in totale 62, Michele Fina, consigliere del ministro uscente della Giustizia Andrea Orlando, e Americo Di Benedetto, consigliere comunale dell’Aquila ed ex candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, in tandem per la Camera dei deputati.

Dopo l’auto-candidatura dei giorni scorsi in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, per i due esponenti dem sono arrivate le firme in sostegno da parte della mozione Orlando della provincia dell'Aquila.

Viene dunque chiesta la conferma degli uscenti al Senato, tra cui l’aquilana Stefania Pezzopane che, però, come da scenario ad oggi più accreditata, sarebbe candidata come capolista al proporzionale alla Camera.

Proprio la senatrice uscente, a margine del recente congresso aquilano del Pd, aveva mostrato i muscoli ai due allora autocandidati, di fatto mettendoli in secondo piano rispetto alla sua importanza “storica” nel partito anche per queste elezioni.

“Alla luce delle ipotesi che si rincorrono sulle candidature, la mozione Orlando della provincia dell'Aquila rende noto che a seguito del documento a doppia firma Fina-Di Benedetto, in molti hanno voluto esprimere il loro sostegno. Il documento è stato inviato già da qualche giorno ai vertici nazionali e regionali del Partito democratico”, si legge invece in una nota della Mozione Orlando.

“Giorni fa - viene spiegato - il nostro segretario provinciale Francesco Piacente e il presidente provinciale Piero Di Stefano, in forza del mandato e fiducia unanimi avuti nell'assemblea provinciale del 22 dicembre 2017, hanno inviato una nota alla segreteria nazionale nella quale è stato spiegato che le prossime elezioni politiche sono, per il Partito democratico, un appuntamento tanto decisivo quanto difficile”.

“La tenuta del progetto politico a cui abbiamo dato vita nel 2007 e la tenuta dello stesso tessuto democratico del Paese, dipendono dalla capacità di respingere la montante ondata populista e di destra - prosegue il comunicato - Questo sarà possibile se saremo in grado di mobilitare tutte le nostre forze e se non ci accontenteremo di rivendicare i risultati raggiunti ma sapremo interpretare anche i bisogni dei troppi che si sentono ancora esclusi e sfiduciati. Grazie alle riforme fatte dai governi del Pd l'Italia è uscita da una pericolosa fase e si è avviata verso una ripresa economica importante. Importanti leggi sono state fatte, impensabili solo qualche anno fa”.

“Con capacità di orgoglio ma anche di autocritica - si legge ancora - dovremo raccogliere un voto non solo come premio per il lavoro svolto ma soprattutto come nuovo atto di fiducia per il futuro, per le tante cose che dovremo saper progettare e raccontare. Questo vale ancor di più per le zone dell'Appennino d'Italia come la provincia dell'Aquila. Se i sondaggi ci segnalano che il Pd e il centrosinistra nel nostro territorio scontano una rilevante distanza dal centrodestra e dal movimento cinque stelle, se le elezioni amministrative degli ultimi anni, e ancor prima il referendum costituzionale, ci hanno visto soccombenti dobbiamo rispondere con una sufficiente dose di cambiamento e di novità, capace di ribaltare i pronostici”.

“Dobbiamo ripartire dalla base degli iscritti, dai volontari e dagli amministratori del Pd che, con le loro sensibilità politiche e appartenenze territoriali, hanno dato vita ad un congresso provinciale capace finalmente di riaffermare i principi di autonomia e rinnovamento. Il buon lavoro che si sta sviluppando in queste prime settimane dimostra che la strada imboccata è giusta, che il partito è vivo e di nuovo attivo e motivato e che il riconoscere agli organismi democratici del Pd piena legittimità nelle scelte è l'unico modo per mobilitare tutte le forze disponibili”, viene quindi spiegato.

“Uno spirito di forte ed evidente ricambio e di novità, quindi, dovrà avere spazio alle elezioni politiche, soprattutto nelle proposte che faremo per la Camera dei Deputati, a partire dal collegio uninominale e con la lista proporzionale, là dove il confronto con i nuovi elettori e le giovani generazioni sarà determinante”.

“Con questa premessa dichiariamo la nostra disponibilità ad essere candidati alla camera dei deputati. Due candidature complementari e fungibili, che possono raccogliere le diverse sensibilità del Pd e l'intero territorio ma che possono rappresentare un messaggio coerente di rinnovamento e di slancio. In aggiunta a questo, bisogna rivendicare una continuità con le candidature al Senato della Repubblica, per il lavoro svolto, i risultati raggiunti e l'esperienza maturata”, conclude la nota della Mozione Orlando.

A sostegno di Fina e di Di Benedetto sono:

Gianclemente Berardini (Sindaco di Gioia Dei Marsi) Massimo Colangelo (Sindaco di Corfinio) Marivera De Rosa (Sindaco di Luco Dei Marsi) Manfredo Eramo (Sindaco Ortona dei Marsi) Fernando Fabrizio (Sindaco di Castel Di Ieri) Berardino Paglia (Sindaco di Opi) Rosanna Salucci (Sindaco di Collelongo) Ileana Schipani (Sindaco di Scontrone) Antonio Carrara (Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) Antonio Di Santo (Presidente della Comunità del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Assessore comunale Opi, Segreteria provinciale e Direzione regionale) Marcello Capriotti (Ex Sindaco di Trasacco) Augusto Barile (Vice Sindaco di Lecce Dei Marsi) Erika Iacobucci (Vice Sindaco di Scontrone) Cesidio Lobene (Vice Sindaco di Trasacco) Calvino Cotturone (Segretario Circolo di Celano) Stefano D’Amico (Segretario Circolo di Pettorano Sul Gizio) Leonardo D’Angelo (Segretario Circolo di Trasacco) Romano di Mattia (Segretario Circolo di Pescina) Danilo Grossi (Segretario Circolo di Scontrone, Consigliere comunale Scontrone) Roberto Ioannucci (Segretario Circolo di Pizzoli) Valeria Mancini (Segretario Circolo di Aielli, Direzione Provinciale, Assessore comunale Aielli) Domenico Neri (Segretario Circolo di Pescasseroli) Giannicola Ruggero (Segretario Circolo di Opi) Emanuele Zuffranieri (Segretario Circolo di Luco Dei Marsi) Giancarlo Coletta (Ex Segretario Circolo di Aielli) Mattia Pasquale (Ex Segretario Circolo di Carsoli, Consigliere comunale Carsoli) Carlo Benedetti (Direzione provinciale, Ex Presidente del Consiglio comunale L’Aquila) Gianvincenzo D’Andrea (Ex Consigliere regionale) Eustachio Gentile (Commissario straordinario della Comunità Montana Valle Peligna, Ex Sindaco di Scanno) Fabrizio Lobene (Presidente Confagricoltura L’Aquila) Mauro Nardella (Segretario generale territoriale Uil Pa Polizia penitenziaria) Vincenzo Pisegna (Presidente Ecodem Abruzzo) Rosaria Villa (Circolo Balsorano) Valentina Angelucci (Assessore comunale Luco dei Marsi, Direzione provinciale) Luciano Blasetti (Assemblea provinciale) Roberto Cambise (Direttivo Circolo di Luco Dei Marsi) Vincenzo Cianciusi (Assemblea provinciale) Giancarlo Coletta (Ex segretario di Selling) Liborio D’Amore (Consigliere comunale Campo Di Giove) Antonio De Ioris (Consigliere comunale Gioia Dei Marsi) Tonio Di Nisio (Direttivo Circolo di Raiano) Andrea Fidanza (Direzione regionale) Federico Galli (Direttivo Circolo di Luco Dei Marsi) Sara Laconi (Segreteria provinciale) Fulvia Lucantonio (Ex Assessore comunale Balsorano) Giuseppe di Natale (Assemblea provinciale) Denis Di Padova (Consigliere comunale Roccaraso, Segreteria Circolo di Roccaraso, Esecutivo provinciale) Attilio Pistilli (Assessore comunale Pescasseroli) Leonardo Taccone (Segreteria provinciale) Loreto Ruscio (Ex Presidente Consorzio patto territoriale della Marsica) Mattia Tedeschi (Vice Segretario Circolo di Pratola Peligna) Pino Venditti (Presidente Assemblea Circolo di Luco Dei Marsi) Jacopo Arpetti (Circolo dell’Aquila) Fiorella Callocchia (Circolo di Aielli) Santino De Angelis (Circolo di Carsoli) Massimo Di Bartolo (Circolo di Raiano) Simona Fasciani (Circolo dell’Aquila) Francesca Giannini (Circolo di Aielli) Dario Mazzulli (Circolo di Aielli) Matteo Nucci (Circolo di Aielli) Alessandro Paglia (Circolo di Opi)