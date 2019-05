DOMANI URNE APERTE PER RINNOVARE EUROPARLAMENTO. COME SI VOTA, E QUALI ERRORI NON FARE, COME E' ANDATA NEL 2014; TUTTI I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE SUD ELEZIONI EUROPEE: I 19 ABRUZZESI IN CORSA

PER STACCARE UN BIGLIETTO PER BRUXELLES

Pubblicazione: 25 maggio 2019 alle ore 08:31

L'AQUILA - Dopo il silenzio elettorale scattato alla mezzanotte di oggi, gli abruzzesi saranno domani chiamati a votare, dalle 7 alle 23 per le elezioni europee, e in 99 comuni, tra cui tre sopra i 15 mila abitanti, Pescara, Montesilvano e Giulianova.

Nella partita del voto europeo gli italiani dovranno scegliere i 76 deputati in rappresentanza del nostro Paese sui 751 totali per i 28 Stati membri dell’Unione. Tra essi potrebbero esserci qualcuno dei 19 abruzzesi in corsa, ma non sara' sfida facile: l'Abruzzo e' ricompreso nella circoscrizione Sud, assieme a Molise, Basilicata, e regioni ben più popolose e pesanti dal putno di vista elettorale come Campania Puglia e anche Calabria.

A Bruxelles siederanno fin da subito in 73, mentre i rimanenti, come stabilito dalla Cassazione, prenderanno posto in Aula solo dopo che sarà divenuto effettivo il divorzio della Gran Bretagna dal Regno Unito.

Alle scorse elezioni regionali del 10 febbraio il corpo elettorale abruzzese era composto da 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni allestite nei 305 comuni della regione

Degli abruzzesi per il Movimento 5 stelle corrono Gianluca Ranieri di Avezzano, ex consigliere regionale, e Valeria Di Nino, praticante avvocato di Penne.

Per Forza Italia Paola Di Salvatore, aquilana, dirigente alla cooperazione internazionale della Regione Abruzzo.

Per il Partito Democratico Leila Kechoud, consigliera comunale a Pescara

Per la Lega Elisabetta De Blasis, cardiologa e consigliera comunale dell'Aquila e Antonello D'Aloisio, avvocato di Chieti,

Per Fratelli d'Italia Margherita D'Urbano, pescarese, addetta per la Fondazione Luigi Einaudi e Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco.

Per + Europa Daniela Aiuto di Vasto, l'unico parlamentare europeo abruzzese uscente, eletta con il Movimento 5 stelle, che torna a candidarsi. E ancora Loredana Di Lorenzo, architetto urbanista, di Francavilla al Mare. Infine Luciano Monticelli, consigliere regionale Pd nella passata legislatura, ed ex sindaco di Pineto.

Per La Sinistra Violetta Arcuri, già consigliera e assessore al comune di Pescara.

Per il Popolo della famiglia Federica Lupi, wedding planner teramana e Diego Ciancetta, pescarese, libero professionista nel campo dei servizi finanziari e della ristorazione.

Europa Verde candida Maurizio Pendenza di Avezzano, attivista per la tutela dell'ambiente.

Per Forza Nuova corre Alessio Feniello, originario di Salerno, residente in Abruzzo, papà di Stefano, una delle vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola e Caterina Oronzo di Montesilvano, mamma a tempo pieno.

Infine per Casapound si candidano Laura Cavaliero, di avvocato di Pescara e Claudia Pagliariccio, già candidata sindaco dell'Aquila.

Non hanno candidati in Abruzzo Partito animalista e il partito Pirata, i Popolari e i comunisti di Sergio Rizzo anche se quest'ultimi candidano Aldo Bernardini, romano, ma "quasi abruzzese", essendo stato professore ordinario e preside della Facoltà di Scienze Politiche a Teramo e rettore dell'Università di Chieti.

COME SI VOTA

In Italia la legge elettorale per le Europee, approvata nel 1979, è all’insegna di un proporzionale puro, con soglia di sbarramento al 4%, fissata dieci anni fa.

Per uniformare i tempi di scrutinio lo spoglio inizierà per tutti i Paesi alle 23 di domenica.

Quella di domenica è la nona tornata elettorale per il Parlamento europeo. Il primo voto risale al 1979.

Può recarsi alle urne chiunque abbia compiuto 18 anni. Dovrà recarsi nel seggio di iscrizione, corrispondente alla sezione del tuo luogo di residenza. Sono necessari un documento d’identità e la tessera elettorale.

L’elettore esprime il suo voto tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

È possibile indicare fino a tre voti di preferenza, ma nel rispetto della diversità di genere, pena l’annullamento della propria scheda. In pratica, se si scelgono due candidati, uno deve essere maschio, l’altro femmina; in caso di tre, due dello stesso sesso, uno dell’altro. Non è ammesso il voto disgiunto.

A sfidarsi sono in Italia diciassette liste. Se gli eletti della Lega confluiranno anche in questa legislatura nel gruppo parlamentare Enf (Europe of nations and freedom), insieme con tutti gli altri partiti sovranisti, dalla destra radicale francese di Marie Le Pen agli olandesi del Partito per la libertà fondato da Geert Wilders, assai critico verso l'immigrazione islamica, i loro alleati nel governo gialloverde, i Cinque Stelle, stanno ancora cercando intese con movimenti di altri Paesi Ue per costituire un nuovo polo a Bruxelles (sette come minimo le formazioni da coinvolgere).

Scontata l'adesione alla famiglia socialista europea per il Partito democratico. Forza Italia, invece, punta a giocare un ruolo decisivo nel Ppe (Partito popolare europeo).

Fratelli d'Italia aderisce al partito transnazionale dei Conservatori e riformisti europei, e +Europa fa parte dell'Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa.

COME E' ANDATO NEL 2014

Nella primavera 2014 in un uno scenario politico molto diverso da quello attuale in Abruzzo - sempre ricompreso nella circoscrizione sud - il Partito democratico di Matteo Renzi allora in ascesa prese il 32, 4% pari a 218.529 voti, M5s il 29,7%, 200.699 voti, a seguire Forza Italia, 18,7% (126.144), Nuovo centro destra-Unione di centro 5,4% (36.497), Fratelli d'Italia, 4,7% (31.397), Lista Tsipras 4,3%, (29.254), Lega Nord 1,5% pari a 10.075 voti. L'affluenza e' stata del 64,1%.

Unica candidata eletta in Abruzzo e' stata pero' la pentastellata Daniela Aiuto, che ha preso in tutta la circoscrizione meridionale 36.952 voti. Campioni di preferenze furono l’ex ministro pugliese Raffaele Fitto, primo eletto di Forza Italia con 284 mila voti e il lucano Gianni Pittella, del Partito democratico con 234 mila voti personali.

