ELEZIONI COMUNALI: MATTEO SALVINI A CHIETI PER SCIOGLIERE NODO CANDIDATO CENTRODESTRA

Pubblicazione: 19 febbraio 2020 alle ore 10:50

CHIETI - Matteo Salvini torna in Abruzzo: domani il leader leader della Lega sarà infatti a Chieti per sciogliere il nodo delle prossime elezioni amministrative.

Salvini alle ore 13,30 sarà nella sala consiliare della Provincia di Chieti, per una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario regionale della Lega Abruzzo, il deputato Luigi D'Eramo, e il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, ex An e candidato della Lega nella prossima tornata elettorale.

L'arrivo di Salvini si inserisce in un contesto teso, in cui l'accordo con il tavolo di centrodestra, per un candidato che rappresenti l'intera coalizione, non è ancora chiuso.