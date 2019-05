Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

ELEZIONI COMUNALI: IN ABRUZZO AFFLUENZA IN CALO AL 62,9 PER CENTO

Pubblicazione: 27 maggio 2019 alle ore 01:49

PESCARA - Affluenza in calo alle elezioni comunali in Abruzzo, dove ha votato il 62,9 per cento degli aventi diritto a fronte del 68,75 della volta precedente. Il dato più alto si registra in provincia di Teramo (71,66), seguono L'Aquila (71,27), Pescara (69,73) e Chieti (63,90). Al Comune di Pescara, il più grande chiamato alle urne, ha votato il 63,9 per cento degli aventi diritto. A Montesilvano il 62,84 e a Giulianova il 63,49.

