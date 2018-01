ELEZIONI: CHIUSE LISTE DI CENTROSINISTRA,

D'ALFONSO SI', RIECCO CIALENTE, DOPPIA PANEI

Pubblicazione: 26 gennaio 2018 alle ore 21:17

L’AQUILA - Vince la linea D’Alfonso, come riconoscono un po’ tutti nel Partito democratico, quando almeno a livello locale sembra trovata la quadra nel centrosinistra per la chiusura delle liste in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Cesellato in tarda serata dal segretario regionale, Marco Rapino, lo schema anticipato ieri da AbruzzoWeb, con Luciano D’Alfonso, pescarese, capolista del proporzionale al Senato, seguito dalla teramana Anna Marcozzi, presidente provinciale, nella notte sostituita da Cristiana Canosa, Stefania Pezzopane, aquilana, e Camillo D’Alessandro, chietino, capilista nei rispettivi collegi del proporzionale alla Camera.

Nel centrosinistra, contrariamente a ogni smentita precedente, si rilancia l’ex sindaco del capoluogo, e prima ancora deputato, Massimo Cialente, che è sempre stato in lizza, andando a correre per il maggioritario a palazzo Madama.

Fuori i “rinnovatori” aquilani, Michele Fina e Americo Di Benedetto: ha vinto la vecchia guardia, ha vinto la triade Pezzopane-Cialente-Giovanni Lolli, che con D’Alfonso eletto governerà la Regione fino a nuove elezioni.

Nella notte è sfumato il possibile arrivo della paracadutata Debora Serracchiani, unica presidente di Regione candidata assieme a D’Alfonso, che qui sarebbe stata in posizione difficilmente utile, seconda alla Camera dietro D’Alessandro.

Verosimilmente sarà in tutt’altri collegi che si conquisterà l’elezione e potrebbe essere nella casella abruzzese anche sostituita da un altro nome da Roma, la deputata uscente Alessia Morani.

Curiosità, Lorenza Panei è l’unica candidata sia in un collegio uninominale, sia in un listino plurinominale.

In campo, dalla Regione Abruzzo, anche l’assessore regionale Dino Pepe, il capogruppo Sandro Mariani e il consigliere Luciano Monticelli.

Restano le briciole agli alleati: come pure anticipato da questo giornale, per la precisione solo uno dei posti in prima fila: al sottosegretario uscente, Federica Chiavaroli, dopo che è sfumata l'ipotesi di una candidatura del sindaco di Atessa (Chieti), Giulio Borrelli.

Vale la pena stilare uno “schema” anche per il centrodestra, alle prese, però, con una situazione più fluida.

Tanto che da Roma, in serata, alcuni "forzisti arrabbiati" hanno fatto trapelare il loro malcontento verso il coordinatore regionale, Nazario Pagano, reo a loro dire di giocarsi una partita pensando quasi solo all'interesse personale. Per uscire allo scoperto si attende la definizione delle liste, poi si aprirà la stagione dei processi da parte degli scontenti.

La novità di oggi è che irrompe il paracadutato ex ministro, pure eletto in Abruzzo nel 2013, Gaetano Quagliariello, che soffia il posto a Gianni Chiodi e si insinua come capolista del proporzionale nel collegio L’Aquila-Teramo per la Camera. Ma molti sono disposti a giurare che si tratti di un’autentica bufala.

Ancora in atto il derby tra i due pure paracadutati Andrea Ruggieri e Nazzareno Carusi, che si spartiranno i collegi aquilani, mentre scatta in pole il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, vista la quantità di donne necessarie per legge.

Altri nomi che spuntano come quota rosa, quelli dell’aquilana Sabrina Cicogna, che firmerà la candidatura con Forza Italia, e della leghista Rosy Di Nicola.

CENTROSINISTRA

CAMERA

MAGGIORITARIO

L’Aquila-Marsica-Alto Sangro: Lorenza Panei (Partito democratico)

Teramo: Sandro Mariani (Partito democratico)

Pescara: Antonella Allegrino (Partito democratico)

Chieti-Sulmona: Antonio Castricone (Partito democratico)

Lanciano-Vasto: Gianfranco Basterebbe (Partito democratico)

PROPORZIONALE

L’Aquila-Teramo: Stefania Pezzopane (Partito democratico), Dino Pepe (Pd), Lorenza Panei (Pd), Luciano Monticelli (Pd)

Chieti-Pescara: Camillo D’Alessandro (Partito democratico), Alessia Morani (Pd), Alessandro Marzoli (Pd), Roberta Marulli (Pd).

SENATO

MAGGIORITARIO

L’Aquila-Teramo: Massimo Cialente (Partito democratico)

Chieti-Pescara: Federica Chiavaroli (Civica popolare)

PROPORZIONALE

Abruzzo: Luciano D’Alfonso (Partito democratico), Cristiana Canosa (Pd), Gianluca Fusilli (Pd), Maruska Miscia (Pd)

CENTRODESTRA

CAMERA

MAGGIORITARIO

L’Aquila-Marsica-Alto Sangro: Andrea Ruggieri (Forza Italia) o Nazzareno Carusi (Forza Italia)

Teramo: Rosy Di Nicola (Lega)

Pescara: Alessandra Petri (Fratelli d’Italia)

Chieti-Sulmona: Fabrizio Di Stefano (Forza Italia)

Lanciano-Vasto: Enrico Di Giuseppantonio (Noi con l’Italia)

PROPORZIONALE

L’Aquila-Teramo: Gaetano Quagliariello (Noi con l’Italia)

Chieti-Pescara: Nazario Pagano (Forza Italia)

SENATO

MAGGIORITARIO

L’Aquila-Teramo: Andrea Ruggieri (Forza Italia) o Nazzareno Carusi (Forza Italia)

Chieti-Pescara: Tiziana Magnacca (Forza Italia)

PROPORZIONALE

Abruzzo: Paola Pelino (Forza Italia)