ELEZIONI CHIETI: TORTO (M5S), ''ABBIAMO ASSISTITO A DIECI ANNI DI NULLA''

Pubblicazione: 02 marzo 2020 alle ore 12:43

CHIETI - "A Chieti abbiamo assistito a 10 anni di nulla, di profondo immobilismo e inadeguatezza del centrodestra. Una Lega composta da politici riciclati da altri partiti si lancia nel proporre addirittura un candidato sindaco totalmente estraneo alla Città. Il centrodestra è un disastro, diviso su tutto e gli unici a rimetterci sono sempre i cittadini. Cambiano i nomi, ma la sostanza no! A Chieti e in Regione Abruzzo l'unica certezza è la litigiosità su ogni cosa, spartizioni di poltrone e continui cambi di casacca da un partito all'altro dello stesso schieramento e intanto la città e la regione muoiono".

Così la deputata pentastellata che prosegue: "Lo stato confusionale che caratterizza questo centrodestra teatino è talmente elevato che già in fase pre elettorale Salvini è stato costretto a correre a Chieti per ben due volte senza ottenere risultati! Salvini viene in Abruzzo".