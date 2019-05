ELEZIONI AMMINISTRATIVE: IN DIRETTA LO SPOGLIO NEI 99 COMUNI AL VOTO IN ABRUZZO

Pubblicazione: 27 maggio 2019 alle ore 15:58

L'AQUILA - È iniziato alle ore 14 lo spoglio delle elezioni amministrative nei 99 comuni abruzzesi chiamati ieri alle urne.

Nei comuni maggiori, Pescara, Montesilvano e Giulianova, le operazioni si stanno svolgendo con maggiore lentezza, mentre nei territori più piccoli iniziano già ad arrivare i risultati definitivi.

A Pescara, però, secondo il trend che emerge dai primi dati, sarebbe in netto vantaggio Carlo Masci, candidato del centrodestra, che potrebbe anche vincere al primo turno, seguito a una certa distanza da Marinella Sclocco, candidata del centrosinistra.

Dati molto approssimativi se si considera che si è solo all'inizio dello scrutinio delle 170 sezioni.

A seguire, ci sarabbero la candidata del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini e, infine, Carlo Costantini della civica Faremo grande Pescara.

Intanto, ieri, si è registrato un calo per quanto riguarda l'affluenza: in Abruzzo ha votato il 62,9 per cento degli aventi diritto a fronte del 68,75 della volta precedente.

Il dato più alto si registra in provincia di Teramo (71,66), seguono L'Aquila (71,27), Pescara (69,73) e Chieti (63,90).

Al Comune di Pescara, il più grande chiamato alle urne, ha votato il 63,9 per cento degli aventi diritto.

A Montesilvano il 62,84 e a Giulianova il 63,49.

Le sfide più importanti dunque sono quelle di Pescara, Montesilvano e Giulianova, unici centri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, e dove è previsto il ballottaggio, domenica 9 giugno, tra i due candidati più votati se nessuna lista supererà il 50 per cento al primo turno.

Nella provincia di Chieti sono 51 i comuni in cui si rinnoverà il Consiglio comunale, 7 nella provincia dell'Aquila, 19 in quella di Pescara e 22 in quella di Teramo.

PESCARA

Sono otto i candidati sindaci a Pescara, che hanno provato a prendere l'eredità della poltrona uscente di Marco Alessandrini del Partito democratico.

Gli aventi diritto al voto sono 100.402, secondo i dati forniti dalla Prefettura.

Per il centrosinistra la candidata è Marinella Sclocco (Art.1), psicologa e ex assessore al sociale della Giunta regionale D'Alfonso, la quale potrà contare su 3 liste, una del Pd, Pescara Città Aperta e Lista Civica per Sclocco Sindaco.

Il centrodestra fa scendere in pista Carlo Masci, commercialista, anche lui ex assessore regionale, oggi con Forza Italia.

A sostegno di Masci 6 liste, composte da partiti di centrodestra e movimenti civici. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc-Pescara Domani, Pescara Futura e Amare Pescara.

Per il Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, architetto, consigliera comunale uscente è alla testa di una sola lista.

In pista anche Carlo Costantini, candidato presidente alle regionali del 2009 con il centrosinistra, avvocato, già deputato Idv, che si presenta come candidato civico che raccoglie il sostegno di 3 liste, tra le quali una con ex esponenti del grillismo cittadino.

Le liste sono Faremo Grande Pescara, Nuova Pescara e Città del Futuro.

C'è poi Stefano Civitarese, ex assessore della Giunta Alessandrini entrato poi in rotta di collisione con il sindaco, che si è posto a capo dell'unica lista nella quale è raccolta la sinistra radicale (Coalizione Civica).

Tra 'gli ex' della politica locale c'è anche Gianni Teodoro, pluri consigliere comunale e già nella maggioranza Alessandrini che corre con una sua lista, Scegli Pescara-Lista Teodoro.

Chiudono Casapound, Mirko Iacomelli, e una lista civica di ispirazione sovranista con Marco Baldini (Riconquistiamo l'Italia).

MONTESILVANO

A Montesilvano (Pescara), seconda città più popolosa dove si vota, con 54 mila abitati, è corsa per il successore di Francesco Maragno, il sindaco uscente di centrodestra al primo mandato che non si è ricandidato sindaco, ma solo consigliere: a sfidarsi Ottavio De Martinis della Lega, vice sindaco uscente, alla guida del centrodestra, Enzo Fidanza per il centrosinistra e Riccardo Panichella per il Movimento cinque stelle.

A sostenere De Martinis, poliziotto classe 1970, il centrodestra unito: oltre al suo partito, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista civica Montesilvano in Comune.

Fidanza, commercialista con una lunghissima esperienza amministrativa alle spalle, dalla Provincia al Comune dove fu assessore al Bilancio nella giunta guidata dal dipietrista Attilio Di Mattia, schiera il Pd e altre due o tre liste civiche.

Architetto, classe 1966, Panichella guida infine l'unica lista a suo sostegno, del Movimento cinque stelle.

GIULIANOVA

Terza città più grande al voto e dodicesima per popolazione in Abruzzo, Giulianova (Teramo), quasi 24 mila abitanti torna alle urne commissariata dopo le dimissioni, nell'ottobre scorso, del sindaco Francesco Mastromauro di Articolo 1, che aveva lasciato per candidarsi al Consiglio regionale, senza poi centrare l'elezione.

Storico baluardo rosso, la città proverà ad essere espugnata dal centrodestra che prova a sfruttare il vento che soffia a favore della Lega anche se la coalizione si è spaccata alla vigilia della campagna elettorale.

Il risultato è che i candidati di area sono due: Pietro Tribuiani è il candidato del Carroccio su cui sono confluiti Forza Italia, Fratelli d'Italia e il movimento Idea di Quagliariello, Jwan Costantini è l'"eretico", ex coordinatore locale di Forza Italia ha rotto con gli azzurri e ha deciso di correre in solitaria.

A loro, si aggiungono tre contendenti: Gabriele Filipponi del Partito democratico, sostenuto dal centrosinistra, il civico Franco Arboretti e Mauro Di Criscenzo del Movimento cinque stelle.

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO

PROVINCIA DI PESCARA

Vicoli: rieletta Catia Campobasso, con 194 voti, (85,46%).

Catignano: rieletto Enrico Valentini, con 563 voti (62,91%).

Corvara: rieletto Guido Di Persio-Marganella, con 83 voti (52%).

Montebello di Bertona: Gianfranco Macrini è il nuovo sindaco, con 370 voti (55,56%).

Abbateggio: Gabriele Luciano Di Pierdomenico è il nuovo sindaco, con 202 voti (67,11%).

Civitaquana: Arnaldo Palumbo è il nuovo sindaco di Civitaquana, con 567 voti (69,40%).

Castiglione a Casauria: Biagio Petrilli è il nuovo sindaco con 226 preferenze (47,38%).

Farindola: Ilario Lacchetta è stato rieletto sindaco, con 516 voti (58,90%).

PROVINCIA DI CHIETI

Montebello Sul Sangro: rieletto Nicola Di Fabrizio, con 35 voti (72,92%).

Palmoli: rieletto Giuseppe Rosario Masciulli, con 487 voti, (84,84%).

Monteferrante: rieletta Patrizia D'Ottavio, con 61 voti, (79,22%).

Carpineto Sinello: rieletto Antonio Colonna, con 297 voti, (93,10%).

Borrello: eletto Armando Di Luca, con 166 voti (84,26).

San Giovanni Lipioni: eletto Nicola Rossi, con 97 voti, (87,39%).

Taranta Peligna: eletto Giovanni Paolo Rosato, con 135 voti (52,14%).

Ari: rieletto Marcello Salerno, con 410 voti, (51,06%).

Bomba: eletto Raffaele Nasuti, con 352 voti (68,35%).

Canosa Sannita: rieletto Lorenzo Di Sario, con 683 voti (91,92%).