ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 31 COMUNI AL VOTO

IN ABRUZZO, FARI PUNTATI SU TERAMO

Pubblicazione: 13 maggio 2018 alle ore 09:53

TERAMO - Sono 31 i Comuni chiamati al voto il 10 giugno prossimo, di cui solo due superiori ai 15mila abitanti, Teramo e Silvi, dov'è quindi previsto il secondo turno di ballottaggio, ed entrambi arrivano al voto commissariati: nel primo caso per la caduta di Maurizio Brucchi, mandato anzitempo a casa da pezzi della sua maggioranza di centrodestra.

Silvi, invece, va alle urne dopo un anno di commissariamento: 9 consiglieri, sei dell'opposizione, due di Sel che avevano abbandonato la maggioranza poco prima e uno della maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Francesco Comignani, si sono dimessi nell'aprile 2017 facendo cadere l'amministrazione.

Le attenzioni maggiori sono comunque concentrate su Teramo, anche per capire se i rapporti di forza sono rimasti gli stessi del voto politico del 4 marzo.

Sabato alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle liste: i 174.870 elettori abruzzesi chiamati alle urne potranno scegliere tra 88 candidati sindaci e 1.508 aspiranti consiglieri.

A Teramo si contendono la fascia tricolore in 7, sostenuti complessivamente da 17 liste. In campo l'ex assessore regionale Giandonato Morra, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, su cui è confluito l'intero centrodestra (6 liste) tranne l'anima centristra che fa capo al senatore Gaetano Quagliariello, che corre con una lista propria e candida sindaco il consigliere regionale Mauro Di Dalmazio (una lista), l'ex capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Gianguido D'Alberto, Alberto Covelli (Popolari con Teramo e Abruzzo Insieme), Cristiano Rocchetti (Movimento 5 Stelle), Paola Cardelli (Sinistra per Teramo) e Giovanni Cavallari (Civica Bella Teramo).

A Silvi a contendersi lo scranno da primo cittadino ci sono 4 candidati, appoggiati da 10 liste. Il centrosinistra ripropone Francesco Cormignani, che si era dimesso dopo lo sfaldamento della maggioranza che lo sosteneva, il Movimento cinque stelle Simona Astolfi, il centrodestra Andrea Scordella della Lega. Antonio Del Vecchio, ex alleato di Comignani, corre da solo.

Tra i Comuni che arrivano al voto commissariati, ci sono anche Massa d'Albe (L'Aquila), dove il Consiglio comunale è stato sciolto a maggio 2017 dopo che non ha approvato nei tempi il bilancio di previsione a causa della mancanza del numero legale, Lucoli (L'Aquila), dove le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali nel luglio scorso ha mandato anzitempo a casa il sindaco, Gianluca Marrocchi, Montorio al Vomano (Teramo), dove a gennaio due assesori e quattro consiglieri con le proprie dimissioni hanno mandato a casa il sindaco Gianni Di Centa, Nereto (Teramo) dove un assessore e sei consiglieri a novembre si sono dimessi facendo cadere l'amministrazione guidata da Giuliano Di Flavio, Nocciano (Pescara), dove all'inizio di ottobre si sono dimessi in blocco la maggioranza dei consiglieri e la vice sindaca Lorenza Valerio, facendo così decadere il sindaco Lorenzo Mucci, e Turrivalignani (Pescara), dove il sindaco Luigi Canzano ha lasciato nel marzo 2017 dopo alcune divisioni all'interno della maggioranza.

Gli ultimi due, tuttavia, sarebbero comunque tornati alle urne nel 2018.

Di seguito la "mappa" dei 31 Comuni al voto.

PROVINCIA DI CHIETI

FALLO (146) - uscente Alfredo Pierpaolo Salerno

FRISA (1.889) - uscente Rocco Di Battista

PIZZOFERRATO (1.127) - uscente Palmerino Fagnilli

TORINO DI SANGRO (3.041) - uscente Silvana Priori

VILLA SANTA MARIA (1.433) - uscente Giuseppe Finamore

PROVINCIA DI L'AQUILA

BARETE (679) - uscente Leonardo Gattuso

CASTELLAFIUME (1.099) - uscente Domenico Mariani

LUCOLI (1.019) - commissario prefettizio

MASSA D'ALBE (1.509) - commissario prefettizio

ORICOLA (1.155) - uscente Antonio Paraninfi

SAN BENEDETTO DEI MARSI (3.910) - uscente Quirino D'Orazio

SCANNO (1.948) - uscente Pietro Spacone

PROVINCIA DI PESCARA

BUSSI SUL TIRINO (2.636) - uscente Salvatore Lagatta

CEPAGATTI (10.449) - uscente Sirena Rapattoni

LORETO APRUTINO (7.619) - uscente Gabriele Starinieri

NOCCIANO (1.800) - commissario prefettizio

PIANELLA (8.437) - uscente Sandro Marinelli

PIETRANICO (509) - uscente Francesco Del Biondo

ROCCAMORICE (989) - uscente Alessandro D'Ascanio

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (1.930) - uscente Antonio Saia

TURRIVALIGNANI (884) - commissario prefettizio

PROVINCIA DI TERAMO

ALBA ADRIATICA (11.565) - uscente Tonia Piccioni

ATRI (11.112) - uscente Gabriele Astolfi

CASTILENTI (1.551) - uscente Alberto Giuliani

CIVITELLA DEL TRONTO (5.333) - uscente Cristina Di Pietro

CONTROGUERRA (2.422) - uscente Franco Carletta

MONTORIO AL VOMANO (8.201) - commissario prefettizio

NERETO (5.075) - commissario prefettizio

NOTARESCO (6.863) - uscente Diego Di Bonaventura

SILVI (15.401) - commissario prefettizio

TERAMO (54.294) - commissario prefettizio