DATI MINISTERO AGGIORNATI ALLE ORE 12, QUELLO REGIONALE E' DEL -2,4% E INFERIORE A MEDIA ITALIANA CHE INVECE REGISTRA LIEVE AUMENTO ELEZIONI ABRUZZO: CALA L'AFFLUENZA

EUROPEE ANCHE IN GRANDI COMUNI AL VOTO

Pubblicazione: 26 maggio 2019 alle ore 12:44

PESCARA - Affluenza in calo in Abruzzo quasi del 2,5 per cento: fino alle ore 12, per votare alle elezioni europee si è recato alle urne il 14,13 per cento degli aventi diritto, contro il 16,62 della tornata elettorale precedente del 2014, e inferiore alla media italiana pari al 16,72 registrato oggi a mezzogiorno.

Calo dei votanti alle Europee anche nei 99 comuni abruzzesi dove i cittadini sono chiamati ad eleggere anche il nuovo consiglio comunale. dove invece maggiore è il numenro dei aventi dirittio ad aver votato alle amministrative, pari in media al 18,38 per cento, un dato però inferiore alle amministrative in Italia, pari al 21,92 per cento.

In Italia, in 7.915 seggi su 7.915, il dato dunque è definitivo, l'affluenza si attesta a mezzogiorno al 16,72 per cento. Nella precedente tornata elettorale delle Europee era del 16,66. Dunque il dato è quello della tenuta. Record di affluenza in Emilia Romagna, regione ad ora più "europeista" con il 22,9 per cento, mentre in Scilia il voto europeo è di appena l'8,63 per cento.

Le percentuali sono state diffuse dal sito Eligendo del Ministero degli Interni.

A Pescara, la sfida elettorale più attesa, in 41 su 46 seggi, il dato dell'affluenza per le europee oggi a lle 12 è del 16,24 per cento contro il 18,51 precedente.

In calo l'affluenza anche negli altri due comuni sopra i 15.mila abitanti dove si vota anche per le amministrative: a Montesilvano l'affluenza è del 18,32 per cento, contro il 19,89 precedente. Lieve flessione a Giulianova, dove l'affluenza è del 19,28 per cento, contro il 20,54 per cento.

Questo invce il focus sulle province.

In quella di Teramo l'affluenza è del 14,53 per cento contro il 18,27 per cento precedente.

In Provincia dell'Aquila si passa dal 13,63 per cento precedente all' 11,92 di oggi alle 12, in provincia di Pescara dal 18,47 per cento all'odierno 16,19 per cento.

Infine in provincia di Chieti dove si vota anche per ben 51 comuni, l'affluenza è al 13,89, contro il 16,22 precedente.

Più alta invece l'affluenza per le elezioni amministrative nei 99 comuni.

A Pescara alle ore 12 è del 17,84 per cento, a Montesilvano del 17,9 per cento a Giulianova del 18,52 per cento.

Queste le medie dell'affluenza nelle province: Teramo 19,47, L'Aquila 19,98, chieti 18,13 e Pescara 17,84 per cento.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 per l'elezione dei 76 eurodeputati che andranno a Strasburgo. Tra i candidati 19 abruzzesi, che corrono nella circoscrizione Sud (oltre ad Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria) Gli elettori chiamati alle urne in italia sono circa 51 milioni. Contestualmente si voterà anche per le Amministrative in 3.800 Comuni.

Inoltre si vota anche per la scelta del governatore e per il rinnovo del Consiglio regionale in Piemonte. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato poco dopo le 9.10, all’Istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi di Palermo.

La scuola si trova nei pressi della sua abitazione nel quartiere Libertà. In giornata Mattarella tornerà a Roma per seguire dal Colle lo spoglio elettorale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Domani alle 14 comincerà quello per Regionali e Comunali.