ALLE URNE FINORA IL 40,04% DEGLI ABRUZZESI, DATO IN CONTROTENDENZA RISPETTO A QUELLO NAZIONALE DEL 43,84% E IN CRESCITA; AL VOTO DELLE COMUNALI DATO PARZIALE E' DEL 49,71% ELEZIONI ABRUZZO: ALLE 19 AFFLUENZA AL VOTO EUROPEE CALA DI QUASI IL 7 PER CENTO

Pubblicazione: 26 maggio 2019 alle ore 20:14

PESCARA - Il dato dell'affluenza alle urne aggiornato alle ore 19 conferma, ed anzi aggrava, quello delle ore 12: in Abruzzo per le europee sono andati a votare finora il 40,04% degli aventi diritto, quasi 7 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2014 per il rinnovo del parlamento di Bruxelles, quando alla stessa ora erano andati a votare 46,93%. Al voto ammistrativo nei 99 comuni abruzzesi, sono andati a votare invece il 49,71% degli aventi diritto.

Un dato, quello delle europee, in netta controtendenza rispetto a quello italiano, che alle ore 19 si attesta al 43,84%, in crescita rispetto al 42,14% della stessa ora delle elezioni europee precendenti.

Regione meno interessata al voto europeo, almeno stando a questo dato parziale è la Sicilia, con il 27,18%. All'opposto c'è l'Emilia Romagna con il 55,11%.

In Abruzzo si vota anche in 99 comuni, con 327 mila e 919 persone, circa un terzo della popolazione regionale, chiamate a scegliersi il sindaco.

Alle europee gli italiani sono chiamati ad eleggere 76 eurodeputati che andranno a Strasburgo. Tra i candidati 19 abruzzesi, che corrono nella circoscrizione Sud (oltre ad Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria) Gli elettori chiamati alle urne in italia sono circa 51 milioni.

Urne aperte fino alle 23, lo spoglio inizierà però alle 14 di domani lunedì 27 maggio. Lo spoglio delle Europee inizierà invece già questa sera.

Alle ore 19 questi i dati di affluenza nei tre comuni superiori alle 15 abitanti, e che rappresentano le sfide più pesanti:

Pescara 48,03%, Montesilvano 47,83%, Giulianova 51,97%.

Per quanto riguarda l'affluenza al voto amministrativo nelle quattro province: in quella di pescara la percentuale è del 48,34%, a Chieti 47,76%, in provincia dell'Aquila 55,85%, In Provincia di teramo 53,56%.

Complessivamente il dato dell'affluenza alle 19 in tutto l'Abruzzo è del 49,71%, contro la media italiana del 55,11%.