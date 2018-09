DE SANTIS (IDV), ''POLITICA REGIONALE APPESA A DATA, E' OFFENSIVO''. INCONTRO IERI A L'AQUILA: ''SERVONO 150 GIORNI PER ORGANIZZARE URNE'' ELEZIONI ABRUZZO: DOMANI LE ''REGIONARIE'' M5S SCELTA CANDIDATO PRESIDENTE

Pubblicazione: 05 settembre 2018 alle ore 15:03

L'AQUILA - Nella giornata di domani sarà attiva sulla piattaforma Rousseau la votazione per la scelta dei candidati che formeranno la lista del M5s per la Regione Abruzzo.

Lo annuncia il blog delle Stelle precisando che gli iscritti residenti in Abruzzo abilitati a votare potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato potranno visualizzarne il profilo.

Le votazioni saranno attive domani, dalle ore 10 alle 20,30.

Intanto non si arrestano i commenti sulla data delle prossime regionali in Abruzzo: "La politica regionale appesa alla data delle elezioni, è assurdo ed offensivo per gli abruzzesi". Così in una nota il segretario regionaledell'Italia dei valori, Lelio De Santis.

"Sono mesi che la politica regionale, dentro e fuori il palazzo dell’Emiciclo, ruota intorno alla data delle prossime elezioni regionali, dopo le dimissioni del presidente, Luciano D’Alfonso, che forse avrebbe fatto meglio ad anteporre gli interessi dell’Abruzzo alle sue aspettative politiche, e trascura le emergenze vere ed i bisogni concreti dei cittadini", si legge in una nota.

Per i tecnici della Regione, che ieri si sono riuniti all'Aquila, occorrono almeno cinque mesi per poter organizzare le elezioni, 150 giorni che sposterebbero la data delle urne a febbraio del prossimo anno.

Stando all'analisi emersa ieri pomeriggio dalla prima di una serie di riunioni, un'analisi che giovedì sarà portata all'attenzione del presidente vicario Giovanni Lolli e del presidente del Consiglio, Giuseppe Di Pangrazio, gli ostacoli per garantire un'elezione senza falle non si risolvono nei tempi previsti da statuto, legge elettorale e regolamenti.

Non lo dice la politica ma l'apparato dirigenziale della Regione che conosce i fondi disponibili nel bilancio ed i limiti del sito internet dell'Ente chiamato a svolgere il delicatissimo compito di raccolta dei dati dai 305 Comuni.

Né sono da sottovalutare il tempo ed il numero di dipendenti da impegnare nell'articolato lavoro che si consuma dietro le quinte, come organizzare la stampa dei manifesti elettorali da distribuire a tutti i Comuni della Regione.

Queste osservazioni tecniche diventano uno degli argomenti centrali che Lolli e Di Pangrazio porteranno, a metà della prossima settimana, all'attenzione del presidente della Corte d'Appello, Fabrizia Francabandera, alla quale tocca il compito di decretare la data del voto.