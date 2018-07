ELEZIONE CDA AGIR: DI GIUSEPPANTONIO, ''ESCLUSIONE SINDACI NELLE SCELTE''

Pubblicazione: 31 luglio 2018 alle ore 19:14

L'AQUILA - "Non contesto coloro che sono stati eletti, che sono tra l’altro colleghi e verso i quali nutro rispetto e fiducia, quanto invece il metodo seguito. Si sarebbe dovuto ascoltare i primi cittadini anche con incontri a livello provinciale, perché essi rappresentano le comunità e al di là degli schieramenti di appartenenza, si sarebbe potuto arrivare a tracciare un percorso condiviso da tutti".

Si tratta dell'ennesimo attacco contro la modalità di elezione dell'Agir, in funzione da ieri, dopo 5 anni di attesa; a parlare è il sindaco di Fossacesia e segretario regionale dell’Udc, Enrico Di Giuseppantonio, come ha ribadito anche nel suo intervento ieri all'Aquila, nel corso dell’assemblea dell'Autorità regionale dei rifiuti. In quell'occasione ha espresso la sua amarezza e quella di molti altri sindaci che non hanno partecipato all’assemblea dell’Agir, per il metodo seguito nelle nomine del Consiglio di amministrazione, che è stata la ragione per la quale il primo cittadino di Fossacesia non ha partecipato al voto.

"In questo momento difficile per la politica sarebbe stato opportuno evitare di far ricorso a nomine espressione di coalizioni, anziché di un confronto democratico, che avrebbe visto protagonisti chi è a quotidiano contatto con i territori e che ha messo al centro della propria azione amministrativa una politica attenta nel campo della gestione dei rifiuti. Ci troviamo invece nella condizione di non conoscere nel dettaglio quali saranno le linee che l’Agir seguirà nella programmazione per garantire all’Abruzzo un servizio relativo al ciclo dei rifiuti più efficiente e con tariffe più basse per i contribuenti", conclude.