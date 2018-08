EFFICIENZA ENERGETICA: L'ITSEE DELL'AQUILA RADDOPPIA OFFERTA FORMATIVA, ''9 GIOVANI SU 10 TROVANO LAVORO''

Pubblicazione: 13 agosto 2018 alle ore 17:30

L’AQUILA - Corsi di efficienza energetica completamente gratuiti riservati a diplomati e laureati, per i quali sono previste anche borse di studio e il rimborso spese per gli studenti fuori sede: secondo dati statitistici, 9 giovani su 10 entrano nel mondo del lavoro entro un anno dal termine dell’esperienza.

L'Istituto Tecnico Superiore "Efficienza Energetica", Itsee dell'Aquila, raddoppia le propria offerta formativa e per il biennio 2018/2020 organizza due corsi gratuiti per diploma di V Livello EQF (Quadro europeo delle qualifiche), titolo valido anche per concorsi pubblici.

"Ad oggi quasi 9 studenti su 10 trovano una occupazione entro 12 mesi dal termine dei Corsi", spiega in una nota Carlo Imperatore, presidente e direttore dell'Istituto, esperto di gestione risorse umane e relazioni industriali.

"I nostri corsi - aggiunge Imperatore -, unici in materia di efficienza energetica nella nostra Regione, sono molto avanzati sia nei contenuti che nelle modalità di espletamento. Infatti i Docenti, per la gran parte universitari e manager, sono i migliori del settore e grazie a loro ed ai nostri collegamenti con le Imprese italiane ed internazionali, siamo in grado di offrire un'offerta formativa innovativa nel panorama regionale. Gli studenti che frequentano i nostri Corsi, totalmente gratuiti, avranno l'opportunità di fare esperienze di stage in importanti Aziende in Italia o all'Estero, e tale esperienza molto spesso si trasforma in una assunzione stabile".

"Infatti molte aziende nazionali ma anche estere sono interessate ai nostri diplomati per i quali il corso può rappresentare una vera opportunità occupazionale. Imperatore è al timone della Fondazione dal dicembre del 2017 e sta portando avanti un piano di forte sviluppo".

I corsi, riconosciuti dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riguardano l'area tecnologica dell'efficienza energetica e rilasciano, rispettivamente, le qualifiche di "Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici" e "Tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella smart building".

La durata è di 2.000 ore, di cui 1.200 di attività d'aula o laboratorio e 800 ore di stage presso aziende del settore operanti in Italia e all'estero.

Obiettivo dell'Itsee, infatti, è quello di formare Tecnici Superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo all'interno del Paese ma anche all'estero. La sede è all'Aquila, in via Acquasanta. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 21 ottobre 2018, per le modalità è possibile consultare l'avviso integrale reperibile sul sito www.itsenergia.org.

"L'offerta formativa è completamente gratuita - ribadisce Imperatore - ma è importante ribadire che per gli studenti fuori sede è previsto il rimborso spese. Inoltre, da settembre, sarà possibile fare richiesta all'Inps per ottenere borse di studio".

L'Itsee costituisce il canale di formazione superiore post-secondaria non universitaria ed è gestita da una fondazione partecipata da scuole, imprese, università, centri di ricerca, enti locali, enti accreditati che collaborano per una formazione di alto profilo tecnologico.

Gli Istituti Tecnici Superiori, nati in attuazione della legge Finanziaria 2007 ed introdotti nell’ordinamento nazionale dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, sono scuole speciali di tecnologia, le cui finalità principali consistono nella diffusione della cultura tecnica e scientifica, nel sostegno alle misure per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese e nella formazione di figure professionali che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento scelto.

Gli Istituti Tecnici Superiori traggono origine da un’intesa fra Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito del programma Industria 2015, per valorizzare la formazione tecnica per il rilancio delle attività produttive in Italia.